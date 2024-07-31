Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране

Хания и один из его телохранителей погибли в результате атаки в Тегеране. Глава политбюро накануне участвовал в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана

Глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Хания и один из его телохранителей «приняли мученическую смерть» после того, как их резиденция была атакована, передает агентство.

В ХАМАС заявили, что глава политбюро участвовал в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне. Группировка назвала нападение «вероломным» и обвинило в нем «сионистов».

В апреле Хания заявлял, что в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли трое его сыновей, а также несколько внуков. Удар был нанесен по лагерю беженцев Шати, сообщал телеканал Al Jazeera. Всего с начала войны с Израилем были убиты «не менее 60 членов его семьи», утверждал один из лидеров ХАМАС.

Штаб-квартира политического крыла ХАМАС с 2012 года находится в столице Катара Дохе, там же живет Исмаил Хания. Однако в июне портал The National News со ссылкой на иракских дипломатов писал, что руководство группировки переехало в Ирак.