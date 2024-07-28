Число погибших при ударе по Голанам в Израиле выросло до 12

В результате удара по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в Израиле погибли как минимум 12 человек, сообщают Times of Israel и Haaretz.

Большинство погибших - дети и подростки, также пострадали десятки человек. Ранее сообщалось об 11 жертвах.

Ракета попала по футбольному полю. Как пишет издание, перед ударом прозвучала сирена, однако люди не успели переместиться в безопасное место. По данным Haaretz, пострадали 29 человек.

Атака Мадждаль-Шамс произошла 27 июля. Власти Израиля возложили вину за гибель мирных жителей на ливанскую группировку «Хезболла». Ее представители причастность организации к произошедшему не признали.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил о близости полномасштабной войны с группировкой и Ливаном. Ответными мерами «Хезболле» пригрозил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Правительство Ливана осудило атаку по Голанским высотам.