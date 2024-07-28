Число погибших при ударе по Голанам в Израиле выросло до 12
В результате удара по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в Израиле погибли как минимум 12 человек, сообщают Times of Israel и Haaretz.
Большинство погибших - дети и подростки, также пострадали десятки человек. Ранее сообщалось об 11 жертвах.
Ракета попала по футбольному полю. Как пишет издание, перед ударом прозвучала сирена, однако люди не успели переместиться в безопасное место. По данным Haaretz, пострадали 29 человек.
Атака Мадждаль-Шамс произошла 27 июля. Власти Израиля возложили вину за гибель мирных жителей на ливанскую группировку «Хезболла». Ее представители причастность организации к произошедшему не признали.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил о близости полномасштабной войны с группировкой и Ливаном. Ответными мерами «Хезболле» пригрозил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Правительство Ливана осудило атаку по Голанским высотам.
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