 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

При ударе Израиля по Газе погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС

Трое сыновей главы политбюро ХАМАС Хании погибли при ударе Израиля по Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В ходе атаки погибли также несколько внуков Исмаила Хании. В начале апреля в Израиле за связи с боевиками задержали его сестру. Глава политбюро ХАМАС утверждает, что лишился «не менее 60» членов семьи. Сам он живет в Дохе
Исмаил Хания
Исмаил Хания (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

При авиаударе Израиля по сектору Газа погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Al Arabiya.

По данным Al Jazeera, удар был нанесен по лагерю беженцев Шати на северо-востоке региона. Лидер политбюро сообщил каналу, что также погибли несколько его внуков. Всего, по утверждению Хании, с начала войны с Израилем были убиты «не менее 60 членов его семьи».

Армия Израиля ЦАХАЛ пока не комментировала эти данные, пишет Times of Israel.

Израиль ликвидировал главу чрезвычайного бюро ХАМАС
Политика
Фото: IDF SPOKESPERSON'S UNIT

Израиль считает лагерь Шати одной из основных баз террористов в секторе Газа: там сосредоточены боевики разных подразделений ХАМАС, включая батальон Шати, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, пишет Vesty.co.il.

Штаб-квартира политического крыла ХАМАС с 2012 года находится в столице Катара Дохе, там же живет Исмаил Хания. В Катаре, а также Египте, при участии посредников проходили переговоры о прекращении огня между сторонами и освобождении израильских заложников.

Сектор Газа спустя полгода войны Израиля и ХАМАС. Инфографика
Политика

В начале апреля полиция Израиля в ходе совместной операции с Общей службой безопасности (Шин-Бет, или Шабак) задержала сестру главы политбюро ХАМАС Сабаху Авад аль-Саламу Ханию. Женщину заподозрили в контактах с боевиками. Рейд прошел в городе Тель-Шева на юге Израиля. При обысках, как писал Times of Israel, дома у нее нашли материалы, которые свидетельствовали о поддержке нападения ХАМАС на страну.

С начала войны с ХАМАС израильские военные несколько раз отчитывались об уничтожении высокопоставленных членов группировки. В марте премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожила «три четверти боевых террористических батальонов» палестинского движения.

При ударе Израиля по Газе погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС
При ударе Израиля по Газе погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль сектор Газа ХАМАС Палестина ЦАХАЛ
Материалы по теме
Sun узнала о подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана
Политика
Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе
Политика
ХАМАС отклонил предложения Израиля по перемирию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 16:40
Генсек НАТО назвал законными удары Украины по военным объектам России Политика, 19:18
В двух регионах задержали организаторов незаконной миграции Общество, 19:09
Кто такая Мира Мурати и какова ее роль в становлении OpenAI и ChatGPT Pro, 19:04
Даниил Медведев накричал на судью на вышке во время матча в Монте-Карло Спорт, 19:00
В Одессе в шестой раз за сутки прогремели взрывы Политика, 18:58
В Курской области три человека погибли в результате атаки дрона Политика, 18:52
Европарламент проголосовал за ужесточение миграционного законодательства Политика, 18:50
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Госдума одобрила проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов Общество, 18:48
Навигатор вместо гадания: на форуме РБК обсудили цифровизацию банков Отрасли, 18:41
ВСУ обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев Политика, 18:39
Монсон заявил об угрозах и потере друзей после отказа от паспорта США Спорт, 18:34
Доход 10% от аренды и 50% от продажи: как заработать на торговых объектах Pro, 18:31
В Теткино в результате атаки дрона сгорел автомобиль газовой службы Политика, 18:30
«Альфа-Инвестиции» назвали 6 способов защиты портфеля при коррекции рынка Инвестиции, 18:26