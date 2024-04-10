При ударе Израиля по Газе погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС
При авиаударе Израиля по сектору Газа погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Al Arabiya.
По данным Al Jazeera, удар был нанесен по лагерю беженцев Шати на северо-востоке региона. Лидер политбюро сообщил каналу, что также погибли несколько его внуков. Всего, по утверждению Хании, с начала войны с Израилем были убиты «не менее 60 членов его семьи».
Армия Израиля ЦАХАЛ пока не комментировала эти данные, пишет Times of Israel.
Израиль считает лагерь Шати одной из основных баз террористов в секторе Газа: там сосредоточены боевики разных подразделений ХАМАС, включая батальон Шати, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, пишет Vesty.co.il.
Штаб-квартира политического крыла ХАМАС с 2012 года находится в столице Катара Дохе, там же живет Исмаил Хания. В Катаре, а также Египте, при участии посредников проходили переговоры о прекращении огня между сторонами и освобождении израильских заложников.
В начале апреля полиция Израиля в ходе совместной операции с Общей службой безопасности (Шин-Бет, или Шабак) задержала сестру главы политбюро ХАМАС Сабаху Авад аль-Саламу Ханию. Женщину заподозрили в контактах с боевиками. Рейд прошел в городе Тель-Шева на юге Израиля. При обысках, как писал Times of Israel, дома у нее нашли материалы, которые свидетельствовали о поддержке нападения ХАМАС на страну.
С начала войны с ХАМАС израильские военные несколько раз отчитывались об уничтожении высокопоставленных членов группировки. В марте премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожила «три четверти боевых террористических батальонов» палестинского движения.