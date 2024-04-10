При ударе Израиля по Газе погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС

В ходе атаки погибли также несколько внуков Исмаила Хании. В начале апреля в Израиле за связи с боевиками задержали его сестру. Глава политбюро ХАМАС утверждает, что лишился «не менее 60» членов семьи. Сам он живет в Дохе

Исмаил Хания (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

При авиаударе Израиля по сектору Газа погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Al Arabiya.

По данным Al Jazeera, удар был нанесен по лагерю беженцев Шати на северо-востоке региона. Лидер политбюро сообщил каналу, что также погибли несколько его внуков. Всего, по утверждению Хании, с начала войны с Израилем были убиты «не менее 60 членов его семьи».

Армия Израиля ЦАХАЛ пока не комментировала эти данные, пишет Times of Israel.

Израиль считает лагерь Шати одной из основных баз террористов в секторе Газа: там сосредоточены боевики разных подразделений ХАМАС, включая батальон Шати, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, пишет Vesty.co.il.

Штаб-квартира политического крыла ХАМАС с 2012 года находится в столице Катара Дохе, там же живет Исмаил Хания. В Катаре, а также Египте, при участии посредников проходили переговоры о прекращении огня между сторонами и освобождении израильских заложников.

В начале апреля полиция Израиля в ходе совместной операции с Общей службой безопасности (Шин-Бет, или Шабак) задержала сестру главы политбюро ХАМАС Сабаху Авад аль-Саламу Ханию. Женщину заподозрили в контактах с боевиками. Рейд прошел в городе Тель-Шева на юге Израиля. При обысках, как писал Times of Israel, дома у нее нашли материалы, которые свидетельствовали о поддержке нападения ХАМАС на страну.

С начала войны с ХАМАС израильские военные несколько раз отчитывались об уничтожении высокопоставленных членов группировки. В марте премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожила «три четверти боевых террористических батальонов» палестинского движения.