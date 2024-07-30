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Постоянный совет ОАГ обсудит выборы в Венесуэле 31 июля

Члены Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ) 31 июля на внеочередном заседании обсудят президентские выборы в Венесуэле, в которых победил действующий лидер страны Николас Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Постоянный совет ОАГ рассмотрит результаты избирательного процесса в Венесуэле», — говорится в сообщении.

Ранее к пересмотру результатов выборов в Венесуэле призвали девять стран Латинской Америки. Обеспокоенность процедурой выразили власти Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая. Стороны также потребовали провести заседание в рамках ОАГ для принятия резолюции для защиты воли народа Венесуэлы.

ОАГ объединяет большинство стран Северной и Южной Америки, за исключением Кубы и Венесуэлы. Статус стран-наблюдателей есть у 70 государства.

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Николас Мадуро

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы президента страны. Национальный избирательный совет объявил, что Мадуро набрал 51,2% голосов после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Оппозиция не признала итоги выборов и объявила Гонсалеса избранным президентом.

В столице страны начались протесты из-за несогласия граждан с результатами голосования. Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой, МИД Перу дал венесуэльским дипломатам 72 часа на выезд из страны.

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Теги
ОАГ Латинская Америка Венесуэла Николас Мадуро
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