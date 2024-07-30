Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой и отозвала дипломатов

Панама приостанавливает дипотношения с Венесуэлой и отзывает оттуда дипломатов, заявил президент Мулино. Он добавил, что мера будет действовать, пока не будут опубликованы итоги выборов, подтверждающие «голос народа» Венесуэлы

Панама приостанавливает дипломатические отношения с Венесуэлой и отзывает оттуда дипломатический персонал, у страны «не будет посла в Каракасе», заявил президент Хосе Рауль Мулино, передает La Estrella de Panama.

Он пояснил, что в таком случае «политические отношения немедленно прекращаются, которые до сих пор не были ни лучшими, ни самыми высочайшими уровнями».

«У меня нет другого пути, кроме как принять это решение, которое, я надеюсь, будет сформулировано и понято в рамках параметров международного публичного права, которое в конечном итоге является единственным жизнеспособным инструментом, который есть у нас, малых стран, и который хотят, чтобы нас уважали на форуме Организации Объединенных Наций», — сказал он.

Он отметил, что эта мера будет действовать, пока не будут опубликованы протоколы выборов, подтверждающие итоги голосования и «голос венесуэльского народа». Мулино сказал, что Панама будет поддерживать региональные и многосторонние усилия с целью уважения «подлинной народной воли» Венесуэлы.

Он также сообщил, что Панама попросит о встрече с Советом Организации американских государств (ОАГ), чтобы созвать консультацию с министрами иностранных дел для обсуждения вопроса Венесуэлы.

Выборы президента прошли в Венесуэле 28 июля. Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что Мадуро набрал 51,2% голосов после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Позднее CNE и предвыборный штаб Мадуро объявили о его победе.

Оппозиция не признала итоги выборов и, заявив, что у нее есть 100% протоколы CNE, назвала избранным президентом Уррутиа, который, согласно этим данным, получил около 70% голосов.

Панама в числе других стран Латинской Америки потребовала пересмотра результатов выборов, заявив, что «подсчет голосов должен быть прозрачным, а результаты не должны вызывать сомнений». Также государства потребовали провести срочное заседание совета Организации американских государств (ОАГ) для принятия резолюции для «защиты воли народа Венесуэлы».

Аргентина заявила, что не признает победу Мадуро, власти Чили подчеркнули, что признают результаты выборов после подтверждения международных наблюдателей.

Венесуэла в ответ отозвала своих дипломатов из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили и потребовала от них «немедленного вывода» их представителей. Каракас обвинил эти государства во вмешательстве в выборы.

Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием и назвал его «желанным гостем» в стране.