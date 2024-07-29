Оппозиция Венесуэлы назвала своего победителя на выборах президента
Венесуэльская оппозиция не признает победу действующего главы государства Николаса Мадуро на очередных президентских выборах и считает, что победителем является Эдмундо Гонсалес Уррутиа из Демократической унитарной платформы. Об этом заявила одна из лидеров венесуэльской оппозиции Корина Мачадо.
«Мы хотим сказать всем венесуэльцам и миру, что у Венесуэлы есть новый избранный президент, и это Эдмунд Гонсалес», — сказала она на пресс-конференции после оглашения результатов подсчета голосов Национальным избирательным советом, согласно которым за действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро было отдано 51,2% голосов, за Гонсалес — 44,2%.
По словам председателя избирательного совета Элвиса Аморосо, за Мадуро проголосовали 5,15 млн человек, за Эдмундо Гонсалеса — 4,45 млн. Результаты подсчета 80% бюллетеней на назвал «сильной и необратимой тенденцией», имея в виду победу действующего президента. «Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», — также заявил руководитель предвыборного штаба Мадуро Хорхе Родригес.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Официально зарегистрироваться на них смогли десять кандидатов, включая правящего с 2013 года президента Мадуро, который представляет Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV). Эдмундо Гонсалес являлся главным конкурентом главы государства: согласно опросу независимой компании ORC Consultores (аффилирована с венесуэльской оппозицией), за него были готовы проголосовать 59,6%, в то время как Мадуро — около 12,5%.
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