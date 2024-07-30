Девять стран Латинской Америки призвали к пересмотру выборов в Венесуэле

Правительства девяти стран Латинской Америки выразили обеспокоенность результатам выборов в Венесуэле, победителем которых, как заявили власти, стал действующий президент Николас Мадуро. Совместное заявление государств опубликовано на сайте правительства Гватемалы.

Власти Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая потребовали полного пересмотра результатов голосования с присутствием независимых наблюдателей. В заявлении говорится, что «подсчет голосов должен быть прозрачным, а результаты не должны вызывать сомнений».

Правительства девяти стран также потребуют провести срочное заседание совета Организации американских государств (ОАГ) для принятия резолюции для защиты воли народа Венесуэлы.

В ответ на эти меры правительство Венесуэлы решило отозвать дипломатический персонал из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили и потребовало вывода представителей этих стран со своей территории.

ОАГ объединяет большинство стран Северной и Южной Америки, за исключением Кубы и Венесуэлы. Статус стран-наблюдателей есть у 70 государства.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы президента страны. Национальный избирательный совет объявил, что Мадуро набрал 51,2% голосов после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%.

Оппозиция не признала итоги выборов и объявила Гонсалеса избранным президентом. Президент России Владимир Путин поздравил действующего лидера Венесуэлы с переизбранием.

Предыдущие президентские выборы в Венесуэле прошли в 2018 году. Тогда переизбрание Мадуро на второй срок спровоцировало многотысячные акции протеста, оппозиция объявила лидером спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.