На протестах в Каракасе прозвучали выстрелы
В столице Венесуэлы Каракасе проходят демонстрации несогласных с официальными результатами президентских выборов, по итогам которых власти объявили победу действующего президента Николаса Мадуро.
Колонне демонстрантов неподалеку от президентского дворца Мирафлорес преградили путь сотрудники полиции и национальной гвардии, против протестующих применили слезоточивый газ, передает El Nacional.
Телеканал NTN24 опубликовал в X видео, на которых слышны выстрелы. Телеканал утверждает, что стрелявшие были в гражданском и стреляли в демонстрантов.
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