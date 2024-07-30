На протестах в Каракасе прозвучали выстрелы

В столице Венесуэлы Каракасе проходят демонстрации несогласных с официальными результатами президентских выборов, по итогам которых власти объявили победу действующего президента Николаса Мадуро.

Колонне демонстрантов неподалеку от президентского дворца Мирафлорес преградили путь сотрудники полиции и национальной гвардии, против протестующих применили слезоточивый газ, передает El Nacional.

Телеканал NTN24 опубликовал в X видео, на которых слышны выстрелы. Телеканал утверждает, что стрелявшие были в гражданском и стреляли в демонстрантов.

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