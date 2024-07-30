МИД Перу дал венесуэльским дипломатам 72 часа на выезд из страны
Венесуэльские дипломаты должны покинуть Перу в течение 72 часов, объявил перуанский МИД.
Согласно заявлению дипведомства в X, министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес Олаэчеа принял такое решение из-за «серьезных и произвольных решений, принятых венесуэльским режимом».
Венесуэла ранее объявила, что отзывает своих дипломатов из семи латиноамериканских стран, в том числе из Перу, в связи с их критикой объявленной Каракасом победы действующего президента Николаса Мадуро на выборах. Венесуэла обвинила их во вмешательстве в выборы. Каракас также потребовал от государств «немедленного вывода» их представителей из Венесуэлы.
Выборы президента прошли в Венесуэле 28 июля. Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что Мадуро набрал 51,2% голосов после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Позднее CNE и предвыборный штаб Мадуро объявили о его победе.
Оппозиция не признала итоги выборов и, заявив, что у нее есть 100% протоколы CNE, назвала избранным президентом Уррутиа, который, согласно этим данным, получил около 70% голосов. В Венесуэле начались протесты.
Перу в числе ряда стран Латинской Америки потребовала пересмотра результатов выборов, заявив, что «подсчет голосов должен быть прозрачным, а результаты не должны вызывать сомнений». В ответ Венесуэла отозвала своих дипломатов из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили и потребовала от них «немедленного вывода» их представителей. Каракас обвинил эти государства во вмешательстве в выборы.
Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой и отозвала своих дипломатов. Президент страны Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что мера будет действовать, пока не будут обнародованы результаты выборов, которые подтвердят «голос венесуэльского народа».
Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием. Для венесуэльского лидера это будет уже третий срок.
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