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Военная операция на Украине ,  
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Нидерланды и Дания до конца лета отправят на Украину 14 танков Leopard 2

Сюжет
Военная операция на Украине
Танк Leopard 2
Танк Leopard 2 (Фото: David Hecker / Getty Images)

Амстердам и Копенгаген готовят к передаче Киеву партию из 14 танков Leopard 2A4, приобретенных в прошлом году, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Нидерландов.

Танки ранее использовались, их отремонтировали специалисты германской Rheinmetall и готовят к отправке до конца лета. Точная дата не называется.

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Танки Leopard 2

В середине июля Испания отправила Украине десять танков Leopard 2A4 после ремонта и модернизации.

В апреле газета El Pais со ссылкой на источник в украинской разведке сообщала, что польза от переданных Украине танков Leopard в зоне конфликта сейчас нулевая. El Pais при этом не уточнила, о каких именно танках Leopard идет речь. ВСУ применяют несколько моделей таких танков, в том числе устаревшие Leopard 1A5, а также разные версии Leopard 2 — Leopard 2A4, Leopard 2A5 и Leopard 2A6. Кроме того, Forbes писал, что украинские силы используют танки Stridsvagn 122 шведского производства. Эта машина фактически представляет собой модернизированную версию Leopard 2A5.

Россия неоднократно критиковала Запад за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки вооружения Киеву приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.

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