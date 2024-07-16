Испания отправила Украине десять отремонтированных танков Leopard
Испания отправила Украине десять танков Leopard 2A4 после их ремонта и модернизации. Об этом сообщила пресс-служба испанского Минобороны.
«Началась мультимодальная перевозка на Украину десяти боевых танков Leopard 2A4 после завершения тщательного процесса ремонта и модернизации на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира (Севилья)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, судно с танками на борту должно прибыть в один из польских портов к выходным. Из Польши наземным транспортом технику доставят на Украину.
В общей сложности Испания передала Киеву 20 таких танков, добавили в Минобороны.
27 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Согласно договору, Мадрид в этом году предоставит Киеву €1 млрд военной помощи и €5 млрд — в течение трех лет.
Соглашение по безопасности включает в себя поставки новой партии ракет Patriot, 19 танков Leopard 2 A4 и произведенных в Испании боеприпасов, писала газета El Pais со ссылкой на источники.
Россия осуждает любые военные поставки Киеву и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.
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