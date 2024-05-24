Германия и Дания передали на Украину 10 дополнительных танков Leopard

Общее число переданных танков выросло до 40 единиц. Россия осуждает военные поставки Украине

Танки Leopard 2 (Фото: Philipp Schulze / Global Look Press)

Германские власти совместно с правительством Дании направили вооруженным силам Украины еще десять танков Leopard 1 A5, следует из обновленного списка поставленных вооружений на сайте правительства ФРГ.

Как указано в документе, обновленном 22 мая, среди боевых бронированных машин Германия поставила 40 танков Leopard (совместный проект с Данией, ранее их было 30), 158 пулеметов MG3 для них, БМП Marder, инженерных танков Dachs (ранее 138), 100 бронетранспортеров Marder 1 c боеприпасами и запчастями и другую технику.

В списке будущих поставок значатся три реактивные системы залпового огня HIMARS, 95 танков Leopard 1 A5 (вместе с Данией и Нидерландами), одна система ПВО Patriot и другая техника и боеприпасы.

По данным германских властей, в общей сложности они уже предоставили и еще предоставят Украине военную помощь на сумму около €28 млрд.

С февраля 2022 года Германия передала Украине со складов бундесвера материалы на сумму около €5,2 млрд. Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли военную подготовку в ФРГ; затраты на их обучение составляют около €282 млн.

В апреле Германия объявила о создании коалиции «Незамедлительные действия по противовоздушной обороне» для Украины (IAAD). О присоединении к этой инициативе заявили Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада (финансовая помощь), а также США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва (деньги и ракеты); обсуждается участие Латвии.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о нехватке средств ПВО у страны. 18 мая он заявил, что у Киева только 25% от необходимых сил противовоздушной обороны.

В апреле Зеленский отмечал, что крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС была разрушена, из-за того что у Украины закончились ракеты для ПВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная.