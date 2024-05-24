Германия и Дания передали на Украину 10 дополнительных танков Leopard
Германские власти совместно с правительством Дании направили вооруженным силам Украины еще десять танков Leopard 1 A5, следует из обновленного списка поставленных вооружений на сайте правительства ФРГ.
Как указано в документе, обновленном 22 мая, среди боевых бронированных машин Германия поставила 40 танков Leopard (совместный проект с Данией, ранее их было 30), 158 пулеметов MG3 для них, БМП Marder, инженерных танков Dachs (ранее 138), 100 бронетранспортеров Marder 1 c боеприпасами и запчастями и другую технику.
В списке будущих поставок значатся три реактивные системы залпового огня HIMARS, 95 танков Leopard 1 A5 (вместе с Данией и Нидерландами), одна система ПВО Patriot и другая техника и боеприпасы.
По данным германских властей, в общей сложности они уже предоставили и еще предоставят Украине военную помощь на сумму около €28 млрд.
С февраля 2022 года Германия передала Украине со складов бундесвера материалы на сумму около €5,2 млрд. Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли военную подготовку в ФРГ; затраты на их обучение составляют около €282 млн.
В апреле Германия объявила о создании коалиции «Незамедлительные действия по противовоздушной обороне» для Украины (IAAD). О присоединении к этой инициативе заявили Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада (финансовая помощь), а также США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва (деньги и ракеты); обсуждается участие Латвии.
Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о нехватке средств ПВО у страны. 18 мая он заявил, что у Киева только 25% от необходимых сил противовоздушной обороны.
В апреле Зеленский отмечал, что крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС была разрушена, из-за того что у Украины закончились ракеты для ПВО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования