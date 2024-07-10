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Военная операция на Украине ,  
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Украина на саммите НАТО попросит США разрешить удары по России

Politico: Украина на саммите НАТО попросит США разрешить удары по России
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Военная операция на Украине

Украина планирует в ходе саммита НАТО в Вашингтоне добиться от США расширения разрешения на использование поставляемого ими оружия по территории России, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico.

По его словам, Киев попросит администрацию президента Джо Байдена использовать американские ракетные системы большой дальности.

Саммит Североатлантического альянса проходит с 9 по 11 июля. На последний день саммита запланирована встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Associated Press со ссылкой на представителя Белого дома писало, что помимо них на переговорах будут присутствовать лидеры примерно 20 стран, которые вели переговоры и подписали двусторонние соглашения о безопасности с Киевом.

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После начала военной операции на Украине западные страны начали поставки вооружений Киеву, запретив использовать их для ударов по территории России. В конце мая 2024 года на фоне продвижения российских войск в Харьковской области США смягчили данные ограничения, разрешив ВСУ «контрбатарейную борьбу» исключительно неподалеку от Харькова.

По данным The Washington Post, Украине разрешили бить американским оружием по российским территориям не дальше 100 км от границы. Байден подчеркивал, что Вашингтон не санкционирует удары на 321 км вглубь России и атаки на Москву и Кремль.

Зеленский в конце июня заявил, что решение властей США было «позитивным», однако отметил, что ограничение радиуса таких ударов делает это решение «тактическим, но не стратегическим» шагом.

В Кремле разрешение применять западное оружие для ударов по России назвали признаком вовлеченности Вашингтона в конфликт. Президент Владимир Путин предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ.

Теги
Украина НАТО США ракетный удар ATACMS Андрей Ермак
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