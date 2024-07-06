Байден проведет встречу с участием Зеленского на полях саммита НАТО

Байден на саммите НАТО проведет встречу с Зеленским и лидерами почти 20 стран

Президент США Джо Байден совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет мероприятие на саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, общавшийся с журналистами на условиях анонимности, передает Associated Press (AP).

Встреча запланирована на четверг, 11 июля. В ходе мероприятия Байден и Зеленский встретятся с лидерами примерно 20 стран, которые вели переговоры и подписали двусторонние соглашения о безопасности с Киевом. Ранее в тот же день должна пройти встреча участников Совета НАТО — Украина.

По словам чиновника, США в ходе саммита объявят о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны и военного потенциала Украины. При этом в администрации американского президента не уточнили, какие именно средства ПВО будут направлены Киеву.

Зеленский в начале июля отметил, что Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне хотела бы получить «что-то похожее на приглашение» на вступление в альянс. По его словам, это стало бы знаком, что все участники объединения уверены в руководстве США и «не боятся» российского президента Владимира Путина.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в июне говорил, что уверенность в победе Украины в российской военной операции является «абсолютным минимумом» для ее членства в альянсе. The Telegraph сообщала, что на саммите Киев попросят сделать «дополнительные шаги» до начала переговоров о членстве из-за чрезмерной коррупции.

Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России. Планы расширения альянса за счет Украины Путин называл одной из причин военной операции.