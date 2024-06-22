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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала, что разрешение США на удары по России не коснулось аэродромов

Сюжет
Военная операция на Украине
США разрешили Украине применять переданное ВСУ оружие на расстоянии не более чем на 100 км вглубь территории России, сообщили WP украинские чиновники. В Вашингтоне это не подтвердили
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по России на расстоянии до 100 км от границы, сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. Таким образом, сказали собеседники, разрешение не распространяется на ключевые аэродромы в России.

По словам неназванного представителя украинского Минобороны, разрешение ВСУ наносить удары по военным объектам в России оружием США «определенно изменило ситуацию», но «ни дальность, ни категория [оружия] не достаточны».

Американские чиновники, с которыми поговорила WP, отрицают, что существует такое ограничение, но не стали уточнять расстояние, на которое украинским военным разрешено бить оружием США.

Какое оружие Украине разрешили использовать для ударов вглубь России
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

«США согласились разрешить Украине бить из предоставленного США оружия по России, туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию», — заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц. Он добавил, что Киеву разрешено использовать поставленные США системы ПВО для нанесения ударов по российским самолетам, если те собираются «открыть огонь по украинскому воздушному пространству».

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь заявил, что «речь не о географии, а о здравом смысле», и Украине разрешено «нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы». Однако украинские военные сомневаются, что у них есть «такая свобода действий, которую предполагают заявления Пентагона и Белого дома», пишет WP.

США, Германия и еще ряд стран разрешили Украине использовать поставляемое ей оружие для ударов по территории России на фоне наступления в Харьковской области. В Белом доме подчеркивали, что политика Вашингтона в отношении запрета на использование ATACMS для дальних ударов вглубь России не изменилась. Немецкий канцлер Олаф Шольц отмечал, что оружие будет применяться для защиты крупных городов и в соответствии с международным правом, поэтому решение не должно привести к эскалации.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ в случае передачи Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В частности, по его словам, Москва может начать поставлять свое оружие «в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Удары Украины по российской территории «близки к агрессии», заявил Путин.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина США оружие аэродромы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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