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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме заявили об актуальности разрешения США на удары по России

Кирби: разрешение США на удары по России все еще актуально
Сюжет
Военная операция на Украине

Вашингтон не изменил своей позиции об ударах Украины по объектам на российской территории, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Несколько недель назад президент дал указания Украине, они могут использовать поставляемое оружие для ударов по целям вдоль границы. Это все еще актуально», — заявил Кирби.

Кроме того, Кирби анонсировал ряд заявлений Вашингтона на саммите НАТО по теме вступления Украины в альянс. НАТО объявит о шагах по укреплению сотрудничества с Киевом, отметил он.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

В конце мая на фоне продвижения российских войск в Харьковской области США разрешили Украине использовать поставляемое ими вооружение для атак на российскую территорию. При этом Байден подчеркнул, что Вашингтон не санкционирует удары на 321 км вглубь России и атаки на Москву и Кремль. По данным The Washington Post, США разрешили бить их оружием по России не дальше 100 км от границы.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение властей США было «позитивным», однако уточнил, что ограничение радиуса таких ударов делает это решение «тактическим, но не стратегическим» шагом. В Кремле разрешение применять западное оружие для ударов по России назвали признаком вовлеченности Вашингтона в конфликт. Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ.

Теги
Военная операция на Украине Россия США ракетные удары Украина
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