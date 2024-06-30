Зеленский заявил о неэффективности Patriot против российских авиабомб

Зеленский считает, что системы Patriot не могут противостоять российским корректируемым авиабомбам, учитывая стоимость ракет для ПВО и то, что их не производят в больших объемах

Фото: ТАСС

Зенитно-ракетные системы (ЗРК) Patriot не могут обеспечить Украине защиту от российских корректируемых авиабомб (КАБ), поскольку Киев не сможет получить нужное количество ракет для ЗРК, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer. Видеозапись интервью размещена на YouTube-канале Зеленского.

По словам украинского президента, КАБы являются самой большой текущей проблемой для Украины, поэтому Киев нуждается в усилении противовоздушной обороны. Однако «Patriot не может бороться против КАБа», говорит он, сравнивая их стоимость и количество.

«Если мы с вами возьмем стоимость ракеты Patriot и количество ракет Patriot и возьмем КАБы, то тысячи в месяц [ракет Patriot] у нас никогда не будет. Я вам скажу честно, что и сотни [ракет] Patriot в месяц у нас не будет. Потому что каждая ракета [стоит] более $3 млн, и вопрос не только в деньгах, потому что их просто столько не выпускают», — сказал Зеленский.

«Поэтому нужно искать решения дальнего радиуса действия против аэродромов, где приземляются военные самолеты, которые Россия использует для запуска КАБов», — добавил он.

Президент Украины отметил, что решение властей США разрешить применять поставляемое ими оружие для ударов по российским силам на территории России было «позитивным», однако уточнил, что ограничение радиуса таких ударов делает это решение «тактическим, но не стратегическим» шагом.

Корректируемая авиационная бомба отличается от фугасной (ФАБ) наличием в конструкции систем управления и наведения, позволяющих значительно повысить точность бомбометания. Основные цели таких бомб — военно-промышленные объекты, укрепленные сооружения и боевая техника.

США разрешили использовать поставляемое ими вооружение в конце мая на фоне продвижения российских войск в Харьковской области. Вслед за ними это сделал ряд других стран. Однако президент США Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон «не санкционирует удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционирует удары по Москве и Кремлю». The Washington Post писала, что США разрешили бить их оружием по России не дальше 100 км от границы, поэтому разрешение не распространяется на ключевые российские аэродромы.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ в случае передачи Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В частности, по его словам, Москва может начать поставлять свое оружие «в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России». Удары Украины по российской территории «близки к агрессии», заявил Путин.