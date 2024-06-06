Байден исключил разрешение Украине на удары по Москве и Кремлю

В конце мая США смягчили запрет на использование ВСУ американского оружия, разрешив «контрбатарейную борьбу» в Харьковской области. Байден исключил разрешение на удары по Москве. Путин предупреждал о рисках эскалации

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Поставляемое Украине со стороны США оружие не разрешено использовать для ударов по Москве или Кремлю, заявил американский президент Джо Байден в интервью ABC News.

«Его [американское оружие] разрешено использовать вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы, и для нанесения ударов по конкретным целям на Украине. Мы не санкционируем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал он.

После этого журналист поинтересовался мнением Байдена относительно заявления президента России Владимира Путина, что поставки высокоточного оружия Украине втягивают США в прямой конфликт с Россией. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек, он диктатор. И он изо всех сил пытается удержать свою страну вместе, продолжая при этом наступление», — ответил американский президент.

Власти США в конце мая смягчили ограничения по применению поставляемого на Украину оружия, разрешив «контрбатарейную борьбу» в районе Харьковской области, которая граничит с Белгородской. При этом политика США в отношении запрета ВСУ использовать дальнобойные ракеты по территории России (без учета новых регионов) не изменилась, подчеркивали в Госдепе.

Как уточняла The Wall Street Journal, Вашингтон позволит Киеву наносить удары с помощью РСЗО HIMARS по российским целям, которые используются для наступления в Харьковской области. Associated Press cо ссылкой на источники накануне сообщило, что ВСУ уже начали применять американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории.

Разрешение Вашингтона наносить удары Киеву по России американским оружием говорит о вовлеченности США в конфликт, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин говорил, что если дальнобойное оружие будет передаваться на Украину для удара вглубь России, то Москва может начать поставлять свое оружие врагам Запада. «То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем», — отмечал глава государства.