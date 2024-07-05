В Кремле заявили об отсутствии дискуссии по запрету никабов

Песков: в Кремле не ведутся дискуссии по вопросу о запрете никабов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Кремле не ведутся дискуссии по вопросу о запрете на ношение никабов в России, сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не участвуем в этой дискуссии», — сказал он.

Одним из первых, кто в этом году поднял тему запрета никабов, стал глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. С такой инициативой он выступил, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма. «Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — указывал он.

Запрет на никаб может вызвать у российских мусульман негодование, что создаст новые очаги напряженности в обществе, заявил после этого муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

После терактов в Дагестане против ношения никабов выступили глава республики Сергей Меликов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Муфтият Дагестана временно запретил ношение такой одежды «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии.

В мае—июне в Госдуме подготовили законопроекты, касающиеся ношения одежды, полностью закрывающей лицо. Один из документов предусматривает возможность разрешить регионам вводить запрет на нее в общественных местах, другой — накладывать штрафы за ношение такой одежды.

3 июля Координационный центр мусульман Северного Кавказа выпустил разъяснение, в котором уточнил, что поддерживает мнение большинства исламских ученых о необязательности никаба. Центр также постановил считать, что в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и в целом скрывающих лицо головных уборов «наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях».

Председатель Духовного управления мусульман Ингушетии Ахмед-Хаджи Сагов в беседе с РБК отметил, что, согласно Корану и Сунне, одежда не должна быть открытой, подчеркивать фигуру и тесно прилегать к телу, но она не должна закрывать руки и лицо. «Что касается никаба, закрывающего лицо, оставляя лишь прорезь для глаз, — то ни Коран, ни Сунна не предписывают его ношение и не обязывают женщин-мусульманок надевать его, — добавил он.