 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Второй регион России запретил никабы «до устранения выявленных угроз»

Карачаево-Черкесия запретила никабы
Накануне аналогичное решение принял муфтият Дагестана. В Центре мусульман Северного Кавказа заявили, что в современной России ношение скрывающей лицо одежды приведет к «раздору в межрелигиозных и межнациональных отношениях»
Черкесск,&nbsp;Карачаево-Черкесия
Черкесск, Карачаево-Черкесия (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии временно запретило ношение никабов в республике, указ будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», говорится в указе управления (есть у РБК). Информацию подтвердил «Интерфаксу» муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев.

Указ принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), отметил Берджиев, который также является председателем центра.

Никабы: что это, отличие от хиджаба, где запрещены
База знаний
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Духовная организация накануне заявила, что считает ношение никаба необязательным, отметив, что эта одежда никогда не была традиционной для Северного Кавказа. В центре назвали недостоверными утверждения о том, что руки и лицо в исламе являются авратом (частями тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми). «Постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях», — говорится в заявлении КЦМСК.

Муфтият Дагестана временно запретил никабы
Общество
Фото:Peter Macdiarmid / Getty Images

В этот же день временный запрет на ношение никабов ввел муфтият Дагестана. В отделе фетв, изучив шариатские тексты различных течений в исламе, пришли к выводу, что оснований для полного запрета никаба нет. Но в определенных случаях возможен локальный запрет ради безопасности, он «должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер».

О необходимости «срочно запретить» религиозную одежду, скрывающую лицо, говорил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, комментируя нападения на церкви и синагоги в Дагестане, а также на СИЗО в Ростове-на-Дону. Слова Бастрыкина о том, что атаки совершили исламисты, возмутили главу Чечни Рамзана Кадырова, который попросил главу СК «не путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов» и «не делить общество по хорошим и плохим религиям».

Единого мнения о ношении никабов в духовных кругах нет. Например, муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети предупреждал в конце мая, что запрет на никаб станет «явным актом нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание», может вызвать у российских мусульман негодование, что создаст новые очаги напряженности в обществе.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Мария Лисицына
никаб Карачаево-Черкесия Северный Кавказ
Материалы по теме
В Дагестане анонсировали решение о локальном запрете никаба
Политика
Бастрыкин предложил запретить никабы и объяснил слова о «Госдуре»
Политика
Меликов гарантировал защиту врачу после травли из-за никаба пациентки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
В Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами Общество, 00:37
Байден заявил, что будет больше спать после провала на дебатах Политика, 00:24
Экзит-поллы показали решительную победу лейбористов на выборах в Британии Политика, 00:15
Власти обсудят сокращение размера кредита по IT-ипотеке вдвое Технологии и медиа, 00:00
Схватка фаворитов, Роналду против Мбаппе. Интриги 1/4 финала Евро Спорт, 00:00
Развожаев сообщил, что Севастополь дважды атаковали ракеты-обманки Политика, 04 июл, 23:49
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 04 июл, 23:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военные заявили об опасном сближении Typhoon с российским Ан-30 в Сирии Политика, 04 июл, 23:32
Пожарные потушили загоревшийся на севере Москвы ангар Общество, 04 июл, 23:29
Солиста «Морального кодекса» госпитализировали перед концертом Общество, 04 июл, 23:22
Киев заявил о желании получить «необратимое» предложение членства в НАТО Политика, 04 июл, 23:13
Второй регион России запретил никабы «до устранения выявленных угроз» Общество, 04 июл, 23:07
Труханов заявил о повреждениях портовой инфраструктуры в Одесской области Политика, 04 июл, 22:57
Глава ВТБ открыл первый офис банка в Луганске Финансы, 04 июл, 22:26