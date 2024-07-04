Второй регион России запретил никабы «до устранения выявленных угроз»

Накануне аналогичное решение принял муфтият Дагестана. В Центре мусульман Северного Кавказа заявили, что в современной России ношение скрывающей лицо одежды приведет к «раздору в межрелигиозных и межнациональных отношениях»

Черкесск, Карачаево-Черкесия (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии временно запретило ношение никабов в республике, указ будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», говорится в указе управления (есть у РБК). Информацию подтвердил «Интерфаксу» муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев.

Указ принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), отметил Берджиев, который также является председателем центра.

Духовная организация накануне заявила, что считает ношение никаба необязательным, отметив, что эта одежда никогда не была традиционной для Северного Кавказа. В центре назвали недостоверными утверждения о том, что руки и лицо в исламе являются авратом (частями тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми). «Постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях», — говорится в заявлении КЦМСК.

В этот же день временный запрет на ношение никабов ввел муфтият Дагестана. В отделе фетв, изучив шариатские тексты различных течений в исламе, пришли к выводу, что оснований для полного запрета никаба нет. Но в определенных случаях возможен локальный запрет ради безопасности, он «должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер».

О необходимости «срочно запретить» религиозную одежду, скрывающую лицо, говорил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, комментируя нападения на церкви и синагоги в Дагестане, а также на СИЗО в Ростове-на-Дону. Слова Бастрыкина о том, что атаки совершили исламисты, возмутили главу Чечни Рамзана Кадырова, который попросил главу СК «не путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов» и «не делить общество по хорошим и плохим религиям».

Единого мнения о ношении никабов в духовных кругах нет. Например, муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети предупреждал в конце мая, что запрет на никаб станет «явным актом нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание», может вызвать у российских мусульман негодование, что создаст новые очаги напряженности в обществе.