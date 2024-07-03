Пекин в ответ на идею Стубба о мире после звонка заявил о независимости России

Китай ответил на идею Финляндии о мире на Украине после одного звонка Си

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Китай и Россия — независимые державы, а Пекин не участвует в украинском конфликте, заявила представитель китайского МИДа Мао Нин в рамках брифинга.

Так она прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что конфликт на Украине мог бы разрешиться, если бы председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин связался с Москвой с этой целью.

«Китай и Россия — крупные независимые страны. <...> Мы всегда будем стоять на стороне мира и диалога, поддерживать связь со всеми сторонами, включая Россию, и продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса», — сказала Мао Нин, подчеркнув, что Китай не является стороной конфликта.

Стубб заявил накануне в интервью Bloomberg, что Пекин мог бы уладить украинский кризис, если бы пожелал, поскольку «Россия сейчас так зависима от Китая».

Вопрос, по его словам, мог бы решить «один телефонный звонок», и если бы председатель Китая сказал, что пришло время для переговоров, то «Россия была бы вынуждена это сделать».

Кремль в 2023 году заявил, что связи Москвы и Пекина носят стратегический характер и не являются «какой-то зависимостью кого-то». Полагающих, что Москва впадает в зависимость от Китая, президент Владимир Путин назвал «завистниками». «Нам говорят: вы попадете в зависимость от Китая. А вы не попадете? Вы уже попали», — говорил он.

Москва предлагает Киеву перейти к переговорам на следующих условиях: вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, официальный отказ Киева от этих территорий, отмена международных санкций против России, закрепление нейтрального и безъядерного статуса, а также демилитаризация и «денацификация» Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский счел выдвинутые предложения ультиматумом. Киев исключает переговоры до вывода российских войск. Украина отказывается от компромиссов, в том числе в вопросе изменения границ.