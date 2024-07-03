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Военная операция на Украине ,  
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Президент Финляндии назвал способ закончить бои на Украине одним звонком

Сюжет
Военная операция на Украине
Си Цзиньпин мог бы связаться с Москвой и уладить конфликт, считает президент Финляндии. Кремль отвергал мнения о зависимости от Китая, подчеркивая стратегический характер сотрудничества
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Mark Schiefelbein / Getty Images)

Китай может положить конец российско-украинскому конфликту, если пожелает, заявил финский президент Александр Стубб в интервью Bloomberg.

«Россия сейчас так зависима от Китая. Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — сказал политик.

По его мнению, если бы Си Цзиньпин сказал, что пришло время для начала мирных переговоров, «Россия была бы вынуждена это сделать».

Кремль заявил в 2023 году, что связи Москвы и Пекина носят стратегический характер и не являются «какой-то зависимостью кого-то».

Президент Владимир Путин называл тех, кто считает Россию впадающей в зависимость от Китая, «завистниками». «Нам говорят: «Вы попадете в зависимость от Китая». А вы не попадете? Вы уже попали», — отмечал он.

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Власти России предлагают Украине начать переговоры на ряде условий: вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, официальный отказ Киев от этих территорий, отмена международных санкций против России, закрепление нейтрального и безъядерного статуса, а также демилитаризация и «денацификация» Украины. Москва подчеркивает, что Киев отказывается от диалога.

Украинский президент Владимир Зеленский счел выдвинутые предложения ультиматумом, но пообещал оперативно вступить в переговоры, если свои войска выведет Россия.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Украина Финляндия Си Цзиньпин Александр Стубб
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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