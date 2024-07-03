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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве исключили завершение конфликта с Россией изменением границ

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Военная операция на Украине
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA / ТАСС)

Украинские власти не готовы идти на компромиссы с Россией по вопросу завершения конфликта, в том числе в части изменения границ страны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, находящийся с визитом в Вашингтоне.

По его словам, Киев готов выслушать любые советы о том, как достичь «справедливого мира», однако по ряду вопросов компромисс невозможен.

«Мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета», — сказал он (цитата по Reuters).

На вопрос о том, как на Украине оценивают мирный план кандидата в президенты США Дональда Трампа, Ермак сказал: «Я не знаю. Посмотрим».

Согласно «плану Трампа» по завершению конфликта на Украине, о котором ранее рассказали советники экс-президента, после прихода к власти тот объявит Киеву, что, если он не сядет за стол переговоров с Москвой, то США прекратят военную помощь. России же Трамп пригрозит увеличением поставок оружия Украине в случае отказа от переговоров. Во время мирных переговоров, согласно этому плану, будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».

В Кремле, комментируя этот план, заявили, что «ценность любого плана заключается в нюансах и в том, чтобы учитывать реальное положение дел на земле».

Владимир Путин изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. Прежде всего это полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Среди других условий:

  • нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;
  • демилитаризация и денацификация Украины;
  • фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;
  • отмена всех западных санкций против России.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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