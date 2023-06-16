Путин: от Китая уже зависят те, кто предупреждает Москву о зависимости от Пекина

Путин фразой «вы уже попали» ответил предупреждающим о зависимости от КНР

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Те, кто предупреждает Россию о риске стать зависимой от Китая, уже сами от него зависят, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ. Трансляцию вел РБК.

«Нам говорят: «Вы попадете в зависимость от Китая». А вы не попадете? Вы уже попали», — сказал глава государства.

В качестве примера он привел Европу, отметив, что рост торговли европейских стран с Китаем превышает показатели России.

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