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Путин фразой «вы уже попали» ответил предупреждающим о зависимости от КНР

Путин: от Китая уже зависят те, кто предупреждает Москву о зависимости от Пекина

Путин фразой «вы уже попали» ответил предупреждающим о зависимости от КНР
Video

Те, кто предупреждает Россию о риске стать зависимой от Китая, уже сами от него зависят, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ. Трансляцию вел РБК.

«Нам говорят: «Вы попадете в зависимость от Китая». А вы не попадете? Вы уже попали», — сказал глава государства.

В качестве примера он привел Европу, отметив, что рост торговли европейских стран с Китаем превышает показатели России.

Материал дополняется.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
РБК
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