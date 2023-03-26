Путин назвал завистниками прогнозирующих зависимость России от Китая

Фото: cnsphoto / Reuters

Люди, которые считают, что Россия впадает в зависимость от Китая, являются завистниками, а не скептиками, заявил президент России Владимир Путин в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам главы государства, зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская, товарооборот у Китая с Европой растет быстрее. Президент отметил, что на протяжении нескольких лет было много желающих настроить Китай против СССР и России, и наоборот.

«Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим тем уровнем наших отношений и тем уровнем, который был достигнут за последние годы», — заключил Путин.

С 20 по 22 марта председатель Китая Си Цзиньпин посетил Россию, провел переговоры с Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Главы обоих государств подписали два совместных документа, касающихся развития партнерства между государствами. По словам президента России, отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем за всю историю уровне развития. Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России «образцовым примером».

Президент США Джо Байден, комментируя встречу российского и китайского лидеров, заявил, что не стоит относиться к России или Китаю легкомысленно, но их сближение на фоне визита Си Цзиньпина выглядит «сильно преувеличенным», в то время как западные страны объединены в значительно более крепкие союзы. Экс-глава ЦРУ и бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что сближение Москвы и Пекина «представляет огромные риски для США».

Товарооборот Китая и России по итогам 2022 года достиг рекордных $190 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом, сообщало в середине января Главное таможенное управление КНР. Рост двустороннего товарооборота в прошлом году стал самым значительным среди всех основных торговых партнеров Китая. Например, оборот КНР с Сингапуром вырос на 23%, с Канадой — на 17%. Китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до $76,1 млрд, а импорт из России — на 43,4%, до $114,1 млрд.