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Кремль отверг тезис Макрона о «вассальной зависимости» Москвы от Китая

Песков: Москва категорически не согласна с тезисом Макрона о вассальной зависимости от КНР
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Andy Buchanan / Getty Images)

Россия категорически не согласна с заявлениями французских властей о «вассальной зависимости» страны от Пекина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия стала превращаться в вассала Китая и потому потерпела «геополитическое поражение».

«Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой, носят характер стратегического особенного партнерства и это не связано с какой-то зависимостью кого-то», — заявил Песков.

Российско-китайские отношения основаны на «учете взаимных интересов, взаимной выгоде, близости мировоззрений в отношении международных дел и совместном неприятии попыток диктата, навязывания какого-то чужого мнения в вопросах развития стран», заверил пресс-секретарь.

Москва считает мнение о зависимости России от Китая некорректным, оно свидетельствует об «абсолютно неправильном понимании сути происходящего», заключил он.

Утверждение, что Россия может оказаться под китайским влиянием, отвергал президент страны Владимир Путин. Европейская экономика, по оценке главы государства, находится в большей зависимости от Пекина. «Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая — она усиливается гораздо бóльшими темпами, чем российская», — говорил президент.

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