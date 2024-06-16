Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией «уже завтра»

Путин заявил, что условием для начала переговоров является вывод украинских войск из новых регионов, признание этих территорий российскими, а также отказ Украины от планов вступить в НАТО. Россия также требует снять санкции

Владимир Зеленский (Фото: Michael Buholzer / Reuters)

Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», если Москва выведет свои войска будет уважать ее территориальную целостность, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии.

Вместе с этим он отметил, что присутствие России на следующем саммите мира будет означать, что «они хотят мира и готовы закончить войну». «Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание войны и мир», — подчеркнул глава государства.

Также он сообщил, что многие страны хотели бы привлечь представителей России к нынешнему саммиту, но некоторые из них при этом «не хотели бы даже жать ей руку».

Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняли лишь 92 (включая частично-признанное Косово). В итоговом коммюнике саммита, которое подписали 80 стран-участниц из 91, есть только три пункта из «формулы мира» Зеленского, которые касаются ядерной безопасности, обмена пленными «всех на всех» и безопасного судоходства. При этом в документе отсутствует призыв к немедленному выводу российских войск и иные «спорные» вопросы, которые, как писал NHK, были исключены из финального проекта по инициативе некоторых стран Азии и Ближнего Востока.

Россию на саммит не приглашали, чтобы она ее не сорвала, объяснял ранее Зеленский. Вместе с тем он пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы уже на втором саммите зафиксировать конец военного конфликта.

Москва исключает переговоры с Киевом на основе «формулы мира» и призывает учитывать «реалии на земле». Президент Владимир Путин 14 июня перечислил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров, которые включают полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов российскими на международном уровне, а также отмену западных санкций и отказ Украины от курса на вступление в НАТО. Когда Киев сделает реальные шаги к выполнению этих условий, с российской стороны незамедлительно последует приказ о прекращении огня и начале переговоров, отмечал глава государства.