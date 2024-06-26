Рябков допустил военно-технический ответ США после атаки на Севастополь

Сергей Рябков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Москва не исключает военно-технического ответа Соединенным Штатам после атаки украинскими силами Севастополя. Об этом заявил журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — ответил он на вопрос, может ли возможный ответ России включать меры военно-технического характера.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее пояснял, что под военно-техническими мерами Москва понимает шаги по развертыванию военной техники.

Украинские силы ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить. Однако один снаряд в результате воздействия средств ПВО «отклонился от траектории полета», и боевая часть разорвалась в воздухе.

Обломки упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны России возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

ООН назвала применение кассетных боеприпасов в населенных районах недопустимым. Пентагон заверил, что пляжи Любимовка и Учкуевка не были целью Киева. Украина использует поставляемое западными странами оружие «дисциплинированно», США сожалеют о гибели мирных жителей, заявили в Госдепе.