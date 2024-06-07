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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин заявил об узурпации власти на Украине

Путин: власть на Украине узурпирована
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ПМЭФ-2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Отрошко / Фонд Росконгресс)

На Украине произошла узурпация власти, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

По его словам, в соответствующем законе говорится, что в условиях военного положения на Украине выборы президента не проводятся. Однако в документе не сказано, что полномочия главы государства при этом пролонгируются, подчеркнул президент.

«Вот в уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти (на Украине. — РБК)», — заявил Путин.

Президент отметил, что Москва все равно может вести переговоры с Киевом. По словам Путина, в соответствии с несколькими статьями украинской Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру Рады.

«Так что если есть желание вести переговоры, то можно найти с кем», — заявил российский лидер.

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Владимир Путин

31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента, но они так и не были назначены. В Киеве отказ от проведения выборов объяснили действующим в стране военным положением. Закон о его правовом режиме прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

В Евросоюзе и ООН заявили, что продолжат считать Зеленского президентом, несмотря на истечение срока его полномочий. В то же время Путин заявил, что легитимность президента Украины «закончилась». Единственной легитимной властью в нынешних условиях он назвал Верховную раду и ее спикера — Руслана Стефанчука, с которым можно вести переговоры.

По словам Зеленского, его пять лет на посту главы Украины «еще не закончились» и продолжаются из-за военного положения. Он заявил, что его «не сильно беспокоит» обсуждение его нелегитимности.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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