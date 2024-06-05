Путин заявил, что с Украиной «можно решить» вопрос мирного договора

Кризис на Украине можно решить, но необходима инициатива со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

По словам Путина, в ситуации с мирным договором России и Украины «все можно решить».

«С кем подписывать договор? <...> Обо всем можно договориться, если полнота власти переходит к спикеру парламента. Было бы желание подписывать договор», — сказал президент.

При этом Путин указал на нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского. Продление его полномочий президент России назвал нарушением закона.

«Есть закон, который объясняет статус военного положения. Там написано, что переходят полномочия к парламенту, что выборы президента в условиях военного положения не проводятся. Но там же не написано, что они [полномочия] пролонгируются», — отметил Путин.

31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента, но они так и не были назначены. В Киеве отказ от проведения выборов объяснили действующим в стране военным положением. Закон о его правовом режиме прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

В Евросоюзе и ООН заявили, что продолжат считать Зеленского президентом, несмотря на истечение срока его полномочий. В то же время Путин заявил, что легитимность президента Украины «закончилась». Единственной легитимной властью в нынешних условиях он назвал Верховную раду и ее спикера — Руслана Стефанчука.

По словам Зеленского, его пять лет на посту главы Украины «еще не закончились» и продолжаются из-за военного положения. Он заявил, что его «не сильно беспокоит» обсуждение его нелегитимности.