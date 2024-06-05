 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил, что с Украиной «можно решить» вопрос мирного договора

Сюжет
Военная операция на Украине

Кризис на Украине можно решить, но необходима инициатива со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

По словам Путина, в ситуации с мирным договором России и Украины «все можно решить».

«С кем подписывать договор? <...> Обо всем можно договориться, если полнота власти переходит к спикеру парламента. Было бы желание подписывать договор», — сказал президент.

При этом Путин указал на нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского. Продление его полномочий президент России назвал нарушением закона.

«Есть закон, который объясняет статус военного положения. Там написано, что переходят полномочия к парламенту, что выборы президента в условиях военного положения не проводятся. Но там же не написано, что они [полномочия] пролонгируются», — отметил Путин.

Путин рассказал, как прекратить боевые действия на Украине за 2-3 месяца
Политика
Владимир Путин

31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента, но они так и не были назначены. В Киеве отказ от проведения выборов объяснили действующим в стране военным положением. Закон о его правовом режиме прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

В Евросоюзе и ООН заявили, что продолжат считать Зеленского президентом, несмотря на истечение срока его полномочий. В то же время Путин заявил, что легитимность президента Украины «закончилась». Единственной легитимной властью в нынешних условиях он назвал Верховную раду и ее спикера — Руслана Стефанчука.

По словам Зеленского, его пять лет на посту главы Украины «еще не закончились» и продолжаются из-за военного положения. Он заявил, что его «не сильно беспокоит» обсуждение его нелегитимности.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Теги
Персоны
Владимир Путин Украина Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Путин — о нападении на НАТО: «Тупые, как стол?»
Политика
Путин рассказал, как прекратить боевые действия на Украине за 2-3 месяца
Политика
Путин назвал соотношение безвозвратных потерь России и Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
Адвокат спрятавшегося от суда немецкого инвестора объяснил его поступок Общество, 00:22
Путин раскрыл, какой флаг ему ближе к сердцу Политика, 00:17
В России впервые за 10 лет появился новый кириллический домен региона Технологии и медиа, 00:03
Украинский бомбардир и чудо «Байера». Главные сенсации топ-5 чемпионатов Спорт, 00:02
Путин заявил, что с Украиной «можно решить» вопрос мирного договора Политика, 05 июн, 23:52
Путин словами «с какого хрена» ответил на вопрос о ядерной сделке Ирана Политика, 05 июн, 23:29
Путин — о нападении на НАТО: «Тупые, как стол?» Политика, 05 июн, 23:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин заявил об отсутствии условий для мирного договора России и Японии Политика, 05 июн, 23:07
Путин назвал условие использования Россией «ядерной дубинки» Политика, 05 июн, 23:04
МИД Франции осудил заявление российского дипломата о военных инструкторах Политика, 05 июн, 22:59
Путин объяснил значение слова «денацификация» Политика, 05 июн, 22:24
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду Политика, 05 июн, 22:16
Путин рассказал, как прекратить боевые действия на Украине за 2-3 месяца Политика, 05 июн, 22:16
Путин связал удары по России при участии Запада с прямой войной Политика, 05 июн, 22:15