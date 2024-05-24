Путин раскрыл позицию России по легитимности Зеленского

Путин заявил о завершении легитимности президента Украины, Зеленский считает свой срок не оконченным. Выборы в марте 2024 года не стали проводить из-за военного положения

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Россия исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского завершилась, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась», — сказал Путин. Он заявил, что ответить на вопрос о легитимности должны в самой Украине. «Надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины», — отметил он.

Выборы президента Украины должны были пройти в марте 2024 года. Их не стали проводить из-за действующего в стране военного положения. Зеленский в интервью Reuters заявлял, что считает свой срок еще не оконченным. Ранее он называл неприемлемым проведение голосования во время вооруженного конфликта, поскольку «все силы обороны живут совсем другими эмоциями». Он также перечислял среди условий для организации выборов финансовую поддержку западных стран в размере $5 млрд. «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — говорил Зеленский.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года, срок его полномочий должен был составить пять лет.

По Конституции, президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного главы государства. Согласно положениям украинской Конституции, во время военного положения запрещены парламентские выборы, запрет на проведение президентских выборов в этом случае содержат другие законы. После начала военной операции на Украине в стране были объявлены всеобщая мобилизация и военное положение, которые неоднократно продлевались.

В Евросоюзе и ООН называли Зеленского легитимным президентом, несмотря на истечение срока его полномочий.