 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин раскрыл позицию России по легитимности Зеленского

Путин: легитимность Зеленского на посту президента Украины завершилась
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин заявил о завершении легитимности президента Украины, Зеленский считает свой срок не оконченным. Выборы в марте 2024 года не стали проводить из-за военного положения
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Россия исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского завершилась, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась», — сказал Путин. Он заявил, что ответить на вопрос о легитимности должны в самой Украине. «Надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины», — отметил он.

Выборы президента Украины должны были пройти в марте 2024 года. Их не стали проводить из-за действующего в стране военного положения. Зеленский в интервью Reuters заявлял, что считает свой срок еще не оконченным. Ранее он называл неприемлемым проведение голосования во время вооруженного конфликта, поскольку «все силы обороны живут совсем другими эмоциями». Он также перечислял среди условий для организации выборов финансовую поддержку западных стран в размере $5 млрд. «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — говорил Зеленский.

На Украине не прошли выборы президента. К чему это приведет
Политика
Киев, Украина

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года, срок его полномочий должен был составить пять лет.

По Конституции, президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного главы государства. Согласно положениям украинской Конституции, во время военного положения запрещены парламентские выборы, запрет на проведение президентских выборов в этом случае содержат другие законы. После начала военной операции на Украине в стране были объявлены всеобщая мобилизация и военное положение, которые неоднократно продлевались. 

В Евросоюзе и ООН называли Зеленского легитимным президентом, несмотря на истечение срока его полномочий.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Владимир Путин Владимир Зеленский
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский назвал свой президентский срок еще не оконченным
Политика
Кремль раскрыл, кто должен определить легитимность Зеленского
Политика
В ЕС признали легитимность Зеленского на посту президента Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 17:19
РФС назвал дату начала нового сезона в Российской премьер-лиге Спорт, 18:35
Bloomberg назвал «ахиллесову пяту» Финляндии и НАТО Политика, 18:23
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге отправил в простой 317 сотрудников Авто, 18:22
Путин охарактеризовал компетентность еврокомиссаров словами «несут пургу» Политика, 18:15
Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия Политика, 18:05
Путин назвал отличие позиции России по переговорам от западной Политика, 17:57
СБУ сообщила о предъявлении новых обвинений Валентине Матвиенко Политика, 17:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин назвал Украине условия для возвращения к переговорам Политика, 17:55
Путин раскрыл позицию России по легитимности Зеленского Политика, 17:49
Джокович впервые за 14 лет проиграл три полуфинала подряд Спорт, 17:48
Путин заявил об удвоении транзита белорусских грузов через Россию Политика, 17:47
VK закроет мессенджер ICQ Технологии и медиа, 17:43
Пашинян не приехал на встречу премьеров стран СНГ Политика, 17:38
Юань как инструмент диверсификации: стоит ли сейчас покупать эту валюту Инвестиции, 17:37