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ПМЭФ: даты в 2024 году, участники и программа мероприятия

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Содержание:

Что такое ПМЭФ

ПМЭФ (расшифровка — Петербургский международный экономический форум) — это ежегодное мероприятие, на котором политики, чиновники и бизнесмены обсуждают экономику и другие темы. Каждый год ПМЭФ — одно из главных событий российской экономики.

Первый такой форум прошел в Санкт-Петербурге в 1997 году под названием «Петербургский экономический форум» (ПЭФ). Инициатива принадлежала Совету Федерации и его председателю Егору Строеву, а официальным организатором выступила Межпарламентская ассамблея стран СНГ. На мероприятие приехали более 1500 участников — представителей 50 стран. На форуме представили свыше 650 инвестиционных проектов. На нем обсуждались в основном экономические проблемы России и других государств СНГ. Одним из главных результатов форума стало обещание России дать Белоруссии в кредит 500 млрд неденоминированных рублей (то есть еще не обменянных в ходе денежной реформы 1997–1998 годов по коэффициенту 1000:1) на проекты в области автомобиле- и сельхозмашиностроения. Белоруссию представлял глава президентской администрации Михаил Мясникович.

После этого президент России Борис Ельцин решил сделать ПЭФ ежегодным, а власти Петербурга создали одноименный международный фонд «Петербургский экономический форум» (позднее — фонд «Петербургский международный экономический форум», «ПМЭФ»), на средства из которого должно было проводиться мероприятие. В декабре 2015 года его переименовали в фонд «Росконгресс» — помимо ПМЭФ у него появилось еще много проектов: социальная платформа «Инносоциум», проект «Здоровое общество» и другие.

В 1998 году на пленарном заседании ПЭФ выступили президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский премьер Сергей Кириенко.

Изначально ПЭФ организовывали Межпарламентская ассамблея стран СНГ и Совет Федерации. В 2001 году президент Владимир Путин объявил ПЭФ главным экономическим мероприятием СНГ. В 2005 году он впервые лично участвовал в форуме, а в 2006 году назначил ответственным за его проведение Минэкономразвития. Тогдашний глава ведомства Герман Греф возглавил оргкомитет форума.

В 2007 году мероприятие переименовали в ПМЭФ, оно получило международный статус.

С 1997 года форум проходит каждый год, обычно в июне. Исключением стал 2020-й, когда ПМЭФ вынужденно отменили из-за карантинных мер. Финансируется он из бюджета, взносов участников и спонсорских средств.

Каждый год на форуме представители российского бизнеса заключают соглашения друг с другом и с иностранными партнерами. Число таких контрактов постоянно растет: если в 2006 году на ПМЭФ было заключено всего десять соглашений, то в 2014-м их число достигло 175.

Цели ПМЭФ

Основные цели форума:

  • привлечь инвестиции в российскую экономику;
  • помочь компаниям найти партнеров, поставщиков и заказчиков в России и за рубежом;
  • обратить внимание инвесторов и СМИ на бизнес;
  • обсудить российские и глобальные экономические вопросы;
  • продвигать интересы России в мировой экономике.

Где проходит ПМЭФ

Первые годы своего существования петербургский форум проходил в Таврическом дворце — штаб-квартире Парламентской ассамблеи СНГ. В 2006 году площадку перенесли в выставочный комплекс «Ленэкспо», а с 2016 года ПМЭФ проводится в «Экспофоруме».

Как добраться до «Экспофорума»


Из центра Санкт-Петербурга

На Невском проспекте надо сесть на поезд Московско-Петроградской (синей) линии метро и доехать до станции «Московская» или «Звездная». От «Московской» до конгрессно-выставочного комплекса в дни мероприятий ходят автобус № 187а (остановка у входа в пассаж) и бесплатные шаттлы (остановка у дома № 197 по Московскому проспекту). В остальные дни до «Экспофорума» можно добраться на автобусах № 187 и 299, а также на маршрутке № К-545.

От метро «Звездная» можно уехать на автобусе № 232.

Из аэропорта Пулково

На остановке «Аэропорт Пулково 1» необходимо сесть на автобус № 39 или 82Э, выйти на следующей остановке «Внуковская», перейти через дорогу и поехать на автобусах № 187, 187А, 299, 232 или К-545 до остановки, которая в зависимости от маршрута будет называться «КВЦ «Экспофорум» или «КВЦ «Экспофорум» павильон № 1».

Дорога из аэропорта на автомобиле займет примерно 15 минут.

Программа ПМЭФ

Форум обычно длится два–пять дней. На ПМЭФ есть разные форматы обсуждения: панельные дискуссии, круглые столы, брифинги, бизнес-завтраки. Каждый день проходят десятки таких мероприятий. Помимо бизнеса и глобальной экономики на них обсуждают экологию, науку, образование, социальные проблемы, культуру. Главное событие ПМЭФ — пленарное заседание, в котором участвует президент России.

На ПМЭФ работает несколько тематических площадок. К примеру, так называемая Гостиная губернаторов — это платформа, где главы регионов России могут пообщаться друг с другом и прорекламировать свои регионы, повысив тем самым их инвестиционную привлекательность. Еще одна площадка — Территория инноваций — существует для общения экспертов в области цифровой трансформации и представителей технологичного бизнеса друг с другом и с властями.

Кроме того, на ПМЭФ работает выставка, где компании могут открыть собственный стенд и демонстрировать свои продукцию и услуги.

В последние годы деловая программа делится на несколько направлений. Например, в 2023 году на ПМЭФ обсуждали технологический суверенитет, повышение качества жизни россиян, состояние рынка труда, глобальный перелом в мировой экономике и переход российской экономики от адаптации к росту.

Форум прошел с 14 по 17 июня. Из-за военной операции на Украине международное представительство на ПМЭФ сократилось, а власти отказали в аккредитации журналистам из списка недружественных государств (это все страны Евросоюза, США и другие).

Основное внимание на форуме организаторы уделили развитию отношений со странами Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Почетный статус страны-гостя в 2023 году получили ОАЭ во главе с президентом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Всего в виртуальном и очном формате в мероприятии поучаствовали 17 тыс. человек из 130 государств.

На пленарном заседании Путин заявил, что на смену «неоколониальной системе» приходит «многополярный мировой порядок». Он подтвердил курс Москвы на открытость экономики и назвал приоритетным для России развитие торговых отношений с БРИКС и ШОС. Помимо экономических вопросов, в своем выступлении он затронул и тему военной операции на Украине и заявил, что отрицательно относится к идее использовать ядерное оружие как средство сдерживания. Такое оружие, по его словам, необходимо для защиты государства и может быть использовано в случае угрозы его существованию.

За четыре дня участники заключили почти 900 соглашений на общую сумму около 3,9 трлн руб. Российская сторона подписала 43 контракта с иностранными компаниями, и это только те договоры, которые не подпадают под коммерческую тайну. Например, «Росатом» договорился со Шри-Ланкой о строительстве АЭС в этой стране, а «Газпром» с казахстанской QazaqGaz — о транспортировке российского газа в Узбекистан через Казахстан.

В 2024 году ПМЭФ прошел с 5 по 8 июня, центральная тема — формирование многополярного мира. Его посетили 21 800 человек из 139 стран и территорий. Самыми многочисленными стали делегации из Китая (192 участника), ОАЭ (105) и Зимбабве (86), гостем форума — Оман. Министр экономического развития России Максим Решетников провел с оманской делегацией бизнес-диалог и назвал эту страну потенциальной «точкой входа» на рынок Персидского залива.

Участники подписали 1073 соглашения на 6,492 трлн руб., из них 55 — контракты между российскими и иностранными компаниями.

  • Wildberries подписала с эмиратским оператором специальных экономических зон KEZAD Group соглашение об открытии логистического центра для выхода на рынок ОАЭ и других стран региона.
  • КАМАЗ договорился о строительстве в Москве роботизированного завода по выпуску средних и тяжелых грузовиков.
  • Российский фонд прямых инвестиций пообещал вложить 2 млрд руб. в производство электромобиля «Атом» на заводе «Москвич».

Лидерами среди регионов России по числу соглашений стали Санкт-Петербург (69 на 1,2 трлн руб.), Томская область (десять на 600 млрд руб.) и Москва (19 на 572 млрд руб.).

На сессии ПМЭФ, посвященной достижению экономических целей, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала три главных задачи в этой сфере для российских властей:

  • развивать рынок капитала (в противном случае будет увеличиваться роль государства и государственных субсидий);
  • обеспечивать открытость экономики в условиях санкций: развивать независимую систему расчетов, сотрудничать с БРИКС и ЕАЭС;
  • сохранять лидерство в технологическом развитии финансовой сферы.

На пленарном заседании выступили Владимир Путин, президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Путин анонсировал появление в России федерального инвестиционного налогового вычета и пообещал в 2025 году возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Кроме того, российский президент в своем выступлении вновь прокомментировал вероятность использования ядерного оружия в украинском конфликте, заявив, что «никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», потому что у России есть «русский характер».

В последние дни ПМЭФ в 2023 и 2024 годах прошел Международный молодежный экономический форум для студентов, молодых ученых и предпринимателей. Главная его цель — помогать формировать кадровый резерв молодых специалистов.

Кроме основной программы на ПМЭФ есть культурная — она включает выставки, музыкальные выступления и другие развлекательные мероприятия. Участников иностранных делегаций водят в театры и на экскурсии в петербургские музеи.

На Дворцовой площади в рамках ПМЭФ проходит концерт. В 2007 году на нем выступала немецкая группа Scorpions, в 2009-м — британская рок-группа Duran Duran, в 2011-м — британский певец Стинг.

В 2023 году для гостей и участников организовали более 50 культурных мероприятий, в том числе фестиваль «Петербургские сезоны», ярмарку искусства «1703», показы мод. Хедлайнером концерта «Рок над Невой» на Дворцовой площади стала группа «Чиж & Co».

В 2024 году в Петербурге и Ленобласти снова прошли приуроченные к форуму культурный фестиваль «Петербургские сезоны», а также спортивные игры ПМЭФ и несколько сессий деловой площадки «ВиноГрад», посвященной развитию российского виноделия.

Даты ПМЭФ-2025 пока не известны. Программу форума, когда она станет известна, опубликуют на его сайте.

Как попасть на ПМЭФ

Регистрация

Чтобы поучаствовать в ПМЭФ, надо сначала зарегистрироваться в личном кабинете на сайте фонда «Росконгресс». Затем необходимо подать заявку на этом же сайте в разделе «Мероприятия — Будущие». Оргкомитет форума рассмотрит заявку — на это понадобится не менее десяти дней. Организаторы могут отказать любому заявителю без объяснения, а если решение будет положительным, отправят приглашение на форум. Затем нужно подтвердить свое участие в личном кабинете.

Представительство каждой компании на ПМЭФ ограничено. Если на форум едет глава компании, то всего в делегацию могут войти шесть ее представителей. Если делегацию возглавляет не глава организации, то поехать могут всего четыре человека.

Кроме того, компании могут стать партнерами ПМЭФ. Условия сотрудничества обсуждаются с организаторами напрямую.

Стоимость участия в ПМЭФ

Посещение ПМЭФ платное — участие оплачивается онлайн. В 2024 году пакет «Участник» стоил 1 350 000 руб. Бедж участника позволяет посещать все мероприятия форума, кроме пленарного заседания и еще нескольких дискуссий, и дает доступ в «зоны делового общения» в «Экспофоруме».

В 2021 году на высокую стоимость участия обратили внимание ряд бизнесменов. В частности, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова (признана в России иноагентом) сообщила, что организаторы предложили ей выступить на ПМЭФ, но потребовали оплаты по тарифу участника — на тот момент участие стоило 960 тыс. руб. После поста Татуловой и его обсуждения в соцсетях предпринимательнице дали выступить бесплатно как общественному спикеру.

Аккредитованные журналисты и участники мероприятий молодежного форума посещают форум бесплатно.

COVID-19

Все участники форума проходят обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус.

Страны и участники ПМЭФ

С 1997 по 2024 год петербургский форум посетили 46 первых лиц из 37 стран, в том числе президенты Франции Николя Саркози и Эмманюэль Макрон, председатели Китая Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был на ПМЭФ четыре раза.

ПМЭФ посещали не только политики из разных стран мира, но и представители крупнейших мировых компаний. В разные годы на форуме побывали глава Coca-Cola Джеймс Куинси, председатель TotalEnergies Патрик Пуянне и главный исполнительный директор Siemens Кристиан Брух.

В 2007 году, когда форум получил статус международного, в нем впервые поучаствовала делегация Всемирного экономического форума в Давосе.

На ПМЭФ-2014, который прошел вскоре после присоединения Крыма к России и начала конфликта на востоке Украины, международное представительство сократилось. От поездки в Петербург отказались главы Siemens, PepsiCo, Eni, Moller-Maersk, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

В 2019 году на открытии ПМЭФ выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.

В том же году в ПМЭФ хотел поучаствовать американец Майкл Калви — основатель инвестфонда Baring Vostok, который в то время находился под домашним арестом в России по делу о растрате денег банка «Восточный». Он даже оплатил премиум-бедж, который давал ему право посетить пленарное заседание с участием Путина. Baring Vostok попросил Следственный комитет (СК) России отпустить бизнесмена на форум, но адвокаты не получили от ведомства ответа. Тогдашний посол США в Москве Джон Хантсман отказался посещать ПМЭФ из-за дела Baring Vostok, другие представители американской администрации тоже не приехали на форум. Выступая на ПМЭФ, Путин прокомментировал дело Калви призывом к бизнесменам не воровать и «вести себя прилично». Бизнесмен в итоге получил пять с половиной лет условно и вскоре уехал из России.

В 2022 и 2024 годах в форуме участвовали представители захватившей власть в Афганистане организации «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

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Евгения Воропаева
ПМЭФ Петербургский международный экономический форум Петербургский экономический форум Экспофорум
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