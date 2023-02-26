В Мадриде исключили участие испанских военных в конфликте на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Шойгу связал необходимость отодвигать угрозу от границ с оружием Киева Политика, 14:43
«На юань нельзя ориентироваться»: что ждет китайскую валюту в 2023-м Pro, 14:23
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 14:23
Клуб Первой лиги в меньшинстве выбил «Торпедо» из Кубка России Спорт, 14:20
В Мадриде исключили участие испанских военных в конфликте на Украине Политика, 14:19
WSJ сообщила о «ненасытной» скупке Северной Африкой нефтепродуктов России Экономика, 14:17
Кандидат в сборную России по BMX погиб в ДТП в 13 лет Спорт, 14:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Приложение МТС Pay пропало из AppStore и Google Play Технологии и медиа, 13:42
Холанд и Грилиш отпраздновали победу в стиле Хабиба Нурмагомедова. Видео Спорт, 13:42
Минобороны сообщило о ликвидации шести групп диверсантов близ Харькова Политика, 13:41
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 13:38
Трассу из Петербурга в Москву перекрыли из-за массового ДТП Общество, 13:25
Россия впервые с начала спецоперации сыграет с командой из топ-30 ФИФА Спорт, 13:16
Путин заявил о необходимости сохранить Россию и ее безопасность Политика, 13:05
Военная операция на Украине ,  
0 

В Мадриде исключили участие испанских военных в конфликте на Украине

Министр обороны Роблес исключила участие испанских войск в конфликте на Украине
Маргарита Роблес (в центре)
Маргарита Роблес (в центре) (Фото: Alex Camara / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Испанские войска никогда не будут участвовать в конфликте на Украине. Об этом в интервью La Vanguardia заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

«Это абсолютно невозможный сценарий. Испанские солдаты вмешались бы только в случае агрессии против страны НАТО. Никогда никакие войска из стран НАТО, и Испании в том числе, не пойдут участвовать в конфликте на Украине», — сказала Роблес, добавив, что хочет сделать позицию Испании по этому вопросу «очень ясной».

Западные страны помогают Украине финансовой и военной поддержкой, передавая Киеву вооружение. 22 февраля Роблес сообщила, что Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2, допустив, что в случае необходимости Киеву пошлют дополнительные машины. При этом она отметила, что состояние находящихся в Испании Leopard «очень плохое», поэтому министерство выбрало лучшие из них и отправило на ремонт. Ожидается, что бронемашины будут доставлены на Украину к концу марта — началу апреля.

Ранее в Белом доме США со ссылкой на президента Джо Байдена исключали отправку американских военных на Украину. «Он [Джо Байден] не колебался и не будет колебаться ни завтра, ни через месяц, ни через год насчет того, что Соединенные Штаты не направят войска на Украину, чтобы сражаться с россиянами напрямую», — заявил чиновник.

Российские власти часто сообщают о присутствии иностранных наемников, прибывающих для участия в конфликте на стороне Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что наемники не изменят ход военной операции. «Наши военные на передовой слышат иностранную речь, это не секрет, это не событие последних дней, это уже давно происходит. Способно ли это изменить ход событий? Нет», — отметил Песков.

Теги
Испания Минобороны войска Украина
Материалы по теме
В ДНР заявили о скорой сдаче Артемовска украинскими войсками
Политика
Москалькова обвинила Киев в отправке на фронт вернувшихся из плена солдат
Общество
Учившихся у инструкторов из Франции солдат ВСУ взяли в плен в ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter