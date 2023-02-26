В Мадриде исключили участие испанских военных в конфликте на Украине

Маргарита Роблес (в центре) (Фото: Alex Camara / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Испанские войска никогда не будут участвовать в конфликте на Украине. Об этом в интервью La Vanguardia заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

«Это абсолютно невозможный сценарий. Испанские солдаты вмешались бы только в случае агрессии против страны НАТО. Никогда никакие войска из стран НАТО, и Испании в том числе, не пойдут участвовать в конфликте на Украине», — сказала Роблес, добавив, что хочет сделать позицию Испании по этому вопросу «очень ясной».

Западные страны помогают Украине финансовой и военной поддержкой, передавая Киеву вооружение. 22 февраля Роблес сообщила, что Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2, допустив, что в случае необходимости Киеву пошлют дополнительные машины. При этом она отметила, что состояние находящихся в Испании Leopard «очень плохое», поэтому министерство выбрало лучшие из них и отправило на ремонт. Ожидается, что бронемашины будут доставлены на Украину к концу марта — началу апреля.

Ранее в Белом доме США со ссылкой на президента Джо Байдена исключали отправку американских военных на Украину. «Он [Джо Байден] не колебался и не будет колебаться ни завтра, ни через месяц, ни через год насчет того, что Соединенные Штаты не направят войска на Украину, чтобы сражаться с россиянами напрямую», — заявил чиновник.

Российские власти часто сообщают о присутствии иностранных наемников, прибывающих для участия в конфликте на стороне Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что наемники не изменят ход военной операции. «Наши военные на передовой слышат иностранную речь, это не секрет, это не событие последних дней, это уже давно происходит. Способно ли это изменить ход событий? Нет», — отметил Песков.