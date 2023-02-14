Песков заявил о неспособности наемников изменить ход конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента считает, что появление новых групп наемников лишь причинит больше страданий украинскому народу

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прибывающие на Украину иностранные наемники неспособны изменить ход специальной военной операции.

«То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, это не секрет, это не событие последних дней, это уже давно происходит. Способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства при этом отметил, что прибытие новых групп наемников «может затянуть события и причинить больше страданий украинскому народу».

Министерство обороны России неоднократно сообщало об участии в боях на стороне украинской армии иностранных наемников. В июне прошлого года в военном ведомстве приводили статистику, что больше всего наемников приезжает из Польши, Канады и США. Часть из них погибла, часть предпочла покинуть зону конфликта.

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в интервью Polsat, что не видит проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине. По его словам, критикующая действия властей оппозиция постоянно завышает их число, а на самом деле количество поляков, воюющих на стороне Киева, незначительно.

При этом Блащак уклонился от ответа на вопрос, когда власти официально отменят наказание за найм на военную службу в иностранное государство. По действующему законодательству им по-прежнему грозит до восьми лет лишения свободы.