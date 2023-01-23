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Премьер Польши назвал позорными слова Сикорского о разделе Украины

Премьер Польши Моравецкий назвал позорными слова Сикорского о намерении разделить Украину
Бывший глава польской дипломатии допустил, что в Варшаве в начале спецоперации обсуждали возможный раздел Украины. Действующий премьер назвал эти слова «российской пропагандой» и призвал оппозицию отказаться от них
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал позорными заявления об обсуждении в руководстве страны в начале спецоперации возможности раздела Украины. Моравецкий в Twitter отреагировал на слова бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что такие предложения в первые дни спецоперации были. Сикорский был министром в 2007–2014 годах.

«Высказывание Радослава Сикорского ничем не отличается от российской пропаганды. Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут сняты. Я призываю оппозицию отказаться от заявления Радослава Сикорского», — написал премьер Польши.

Поводом стало интервью Сикорского радиостанции ZET.

На вопрос, задумывалось ли правительство о возможности раздела Украины после начала российской спецоперации, Сикорский ответил: «Я думаю, что был момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет. Если бы не героизм [Владимира] Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-другому», — сказал тогда бывший глава МИДа.

Сикорский ответил на твит Моравецкого словами о том, что «никто в Польше не замышляет действий против Украины».

«Мы отвергли намеки [Владимира] Путина и предложение [Владимира] Жириновского. Но вы с [Ярославом] Качиньским объявили в противовес позиции НАТО предложение о вводе войск на запад Украины, которое [Владимир] Зеленский категорически отверг. И это вы дали питательную среду российской пропаганде», — написал Сикорский.

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Упомянутый Сикорским Ярослав Качиньский — лидер правящей сейчас в Польше партии «Право и справедливость», брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце марта 2022 года заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину обернется прямым столкновением альянса с Россией. «Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. <...> Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе», — сказал тогда министр. По итогам саммита решения об отправке миротворцев принято не было.

В апреле 2022 года директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине.

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине», — заявил Нарышкин. В СВР тогда уточнили, что первым этапом реализации плана Польши станет ввод польских войск в западную часть Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

В Варшаве отвергли эти обвинения. Сообщения о планах Польши «аннексировать запад Украины» — это ложь, цель которой посеять недоверие между Киевом и Варшавой, заявил тогда пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Польша Украина разделение
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