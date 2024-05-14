В ВСУ заявили о неспособности сбить все российские ракеты
У Украины недостаточно средств противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбить все ракеты, которые запускает Россия, заявил пресс-секретарь командования украинских ВВС Илья Евлаш газете The New York Times (NYT).
«Мы не можем позволить себе истощить наши бесценные запасы ракет ПВО. <...> Если мы попытаемся их сбить, нам не хватит «Патриотов» (ЗРК Patriot. — РБК)», — сказал он.
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство отчитывалось об ударах по объектам из ракетного комплекса «Кинжал», ракетами комплекса «Калибр» и другими.
Украина использует ЗРК Patriot, предоставленные США и Германией, как системы ПВО. Президент страны Владимир Зеленский в конце марта сказал, что Киев сейчас больше всего нуждается в поставках подобных систем.
По словам главы государства, пяти-семи таких комплексов будет достаточно, чтобы защитить индустриальные объекты Украины. Позднее он оценил потребности Киева в этих или аналогичных системах в 25 комплексов «по шесть-восемь батарей в каждом».
Россия осуждает поставки оружия Украине. Президент Владимир Путин незадолго до первой поставки Patriot Украине в декабре 2022 года сказал, что российские военные «пощелкают» эти ЗРК. Минобороны с тех пор неоднократно отчитывалось об уничтожении таких комплексов.
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