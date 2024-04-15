Кулеба предложил Западу передать Украине системы ПВО Patriot в аренду

Украина уже использует ЗРК Patriot, но настаивает на дополнительных поставках этих систем ПВО. Глава МИД страны отметил, что Киев готов взять их в аренду. Путин обещал, что Россия «пощелкает» эти комплексы

Дмитрий Кулеба (Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters)

Украина могла бы арендовать у западных стран зенитно-ракетных комлексы (ЗРК) Patriot, используемые как системы ПВО, заявил в эфире телеканала ТСН глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Когда мы сидим за закрытой дверью, то я всем партнерам говорю: «Дорогие мои, что угодно — хотите в аренду, давайте в аренду. Хотите, чтобы он [Patriot] прикрывал вашу границу, давайте так, но дайте», — рассказал министр.

По словам Кулебы, идут переговоры о передаче Украине двух батарей Patriot и одной батареи других ЗРК, SAMP-T. Министр сказал, что известно, в каких странах они расположены, и если бы эти государства согласились передать их, «то это был бы вопрос недель».

Украина уже использует ЗРК Patriot, их предоставили США и Германия. Последняя 13 апреля пообещала поставить Киеву еще один комплекс и ракеты к имеющимся у него.

Президент страны Владимир Зеленский в конце марта сообщил, что Киев сейчас больше всего нуждается в поставках систем, подобных Patriot. По словам украинского лидера, пяти-семи таких комплексов будет достаточно, чтобы защитить индустриальные объекты Украины. Позднее он оценивал потребности Киева в этих или аналогичных системах в 25 комплексов «по шесть—восемь батарей в каждом».

В марте российское военное ведомство отчитывалось об уничтожении трех украинских комплексов Patriot. Президент Владимир Путин перед их первыми поставками Киеву в декабре 2022-го говорил, что российские военные «пощелкают» эти ЗРК.