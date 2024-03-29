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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал, сколько нужно Patriot для защиты промышленности

Зеленский: 5-7 систем Patriot смогут защитить украинскую промышленность
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Военная операция на Украине
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину в апреле 2023 года. С тех пор российское Минобороны неоднократно отчитывалось об их уничтожении. По словам Зеленского, для защиты промышленных объектов ВСУ необходимо еще 5-7 таких систем
Ракетные комплексы MIM-104 Patriot
Ракетные комплексы MIM-104 Patriot (Фото: Zuma / ТАСС)

Пять-семь американский зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot «разблокируют небо» и смогут защитить украинскую промышленность, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

«Пять-семь систем Patriot от США защитят индустриальные объекты на Украине <...> Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — сказал президент.

По его словам, в настоящее время ВСУ больше всего нуждается в поставках именно таких систем. Также он призвал поставить больше артиллерии.

Вместе с тем Зеленский признал, что война в секторе Газа «переориентировала» мировое внимание, а также внимание США от проблем Украины. «Это факт. И когда ты теряешь внимание со своего региона, когда очевидно, что на тебе не сфокусированы, то это хорошо для России», — добавил он.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Изначально комплекс был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.

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О решении поставить системы ПВО Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну Зеленского. Киев назвал решение США о передаче данных комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Помимо США, несколько «Патриотов» Киеву передала Германия. Первые комплексы прибыли на Украину в апреле 2023 года. С тех пор российское Минобороны неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

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Зеленский еще в ноябре подчеркивал, что без поддержки Запада украинские военные начнут отступать. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба в свою очередь отмечал, что военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Зеленский рассказал, сколько нужно Patriot для защиты промышленности
Зеленский рассказал, сколько нужно Patriot для защиты промышленности

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЗРК Patriot Владимир Зеленский промышленность США поставки оружия Военная операция на Украине
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