Путин заявил, что Россия «пощелкает» поставленные на Украину Patriot

Путин заявил, что Россия «пощелкает» системы Patriot, которые поставляют США на Украину

Российские войска «пощелкают» американские системы ПВО Patriot, которые США пообещали прислать Украине в пакете военной помощи, заявил Путин. Он добавил, что Patriot работает не так, как российские С-300

ЗРК С-300 (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press )

Российские вооруженные силы «пощелкают» американские системы ПВО Patriot, которые США пообещали поставить на Украину, пообещал президент Владимир Путин во время пресс-подхода к представителям СМИ.

«Говорят, Patriot могут туда [на Украину] поставить. Ну хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и Patriot», — пригрозил Путин.

Он отметил, что страны, противостоящие России, называют системы ПВО «оборонительным оружием». «Те, кто это делают, делают зря», — заявил Путин, добавив, что от американских систем найдется противоядие. Он сказал также, что Patriot — устаревшая система, не работающая так же хорошо, как российский комплекс С-300.

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