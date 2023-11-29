Минобороны сообщило о поражении «Калибрами» военных объектов ВСУ

Российский фрегат получил внезапный приказ о нанесении удара по объектам ВСУ и в кратчайшие сроки выполнил залп четырьмя ракетами «Калибр», сообщили в Минобороны. Все цели были поражены, уточнили там

Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, задачу по нанесению удара крылатыми ракетами экипаж фрегата получил внезапно. Залп по военным целям ВСУ был произведен в кратчайшие сроки, назначенные цели были поражены.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с пуском ракет.

ОКР «Калибр» — семейство российских крылатых ракет большой дальности, которые используют для поражения как наземных целей, так и кораблей и подводных лодок. Оценочная дальность стрельбы «Калибра» по морским целям — несколько сотен километров, по наземным — около 2 тыс. км. Минобороны сообщало о применении «Калибров» на Украине и против боевиков в Сирии. Ближайший западный аналог «Калибра» — американские ракеты «Томагавк». Это семейство крылатых ракет большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракеты летят на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Они состоят на вооружении США с 1983 года. Дальность полета ракеты — до 2,5 тыс. км.

С начала военной операции на Украине российское Минобороны неоднократно сообщала о поражении "Калибрами" украинских военных объектов. В мае военное ведомство отчиталось, что за год боевых действий суда Черноморского флота, оснащенные ракетными комплексами «Калибр», нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам украинской армии.

The Economist в сентябре писал, что в Генштабе Украины отмечают скрытность и скорость российских ракет «Калибр». «Нам нужен аналог российских «Калибров» и Х-101», - говорил источник журнала в украинском Генштабе.