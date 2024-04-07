Зеленский заявил о нехватке боеприпасов для контрнаступления

Украине не хватает боеприпасов для контрнаступления, заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона, его слова приводит «Суспільне».

«Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты есть несколько начинающих работать инициатив и к нам поступает оружие. Для того чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем — по-честному, во всех бригадах, на самых напряженных направлениях — все сегодня, слава богу, все честно распределяется», — сказал Зеленский.

Он отметил, что распределение имеющихся боеприпасов осуществляется «без любимчиков» и за это «долго боролись», а на некоторых направлениях альтернативой являются дроны.

ВСУ также не хватает дальнобойного оружия, сообщил украинский лидер.

Он также сказал, что для защиты Киеву «желательно

иметь 25 комплексов Patriot по шесть-восемь батарей в каждом» или аналогичные системы.

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