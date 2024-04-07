Зеленский заявил о нехватке боеприпасов для контрнаступления
Украине не хватает боеприпасов для контрнаступления, заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона, его слова приводит «Суспільне».
«Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты есть несколько начинающих работать инициатив и к нам поступает оружие. Для того чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем — по-честному, во всех бригадах, на самых напряженных направлениях — все сегодня, слава богу, все честно распределяется», — сказал Зеленский.
Он отметил, что распределение имеющихся боеприпасов осуществляется «без любимчиков» и за это «долго боролись», а на некоторых направлениях альтернативой являются дроны.
ВСУ также не хватает дальнобойного оружия, сообщил украинский лидер.
Он также сказал, что для защиты Киеву «желательно
иметь 25 комплексов Patriot по шесть-восемь батарей в каждом» или аналогичные системы.
Материал дополняется
Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности
Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото
В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео
В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН
В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов
Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома
Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский