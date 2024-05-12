В Германии допустили запуски ракет ПВО из стран НАТО для защиты Украины

Использование систем ПВО для защиты неба Украины с территории соседних стран НАТО, в том числе Румынии и Польши, «снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», считает часть немецких парламентариев

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В бундестаге Германии допустили возможность использования западных систем ПВО с территории НАТО для защиты воздушного пространства над приграничными регионами Украины, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», — считает, в частности, депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. Пример Израиля, когда в апреле силы США, Великобритании, Франции и других стран помогли отразить атаку Ирана, показывает, что государствам не обязательно становиться в таком случае «воюющими сторонами», отмечает FAZ.

В правящей в Германии «светофорной» коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) — согласны с идеей. Представитель «Зеленых» Агнешка Бруггер считает правильным «расположить системы противовоздушной обороны на границах соседних [с Украиной] стран, чтобы они могли защищать и западные части Украины». Ее однопартиец Антон Хофрайтер также полагает, что «в долгосрочной перспективе не стоит исключать противовоздушную оборону Украины со стороны Польши и Румынии». Однако сейчас это не обсуждается, так как главной задачей на данный момент являются поставки западного оружия и боеприпасов на Украину, отметил Хофрайтер.

По словам депутата СвДП Маркуса Фабера, систем ПВО и ракет к ним уже не хватает, поэтому нужно гарантировать их достаточное количество в долгосрочной перспективе. «При таких условиях, я думаю, это (использование западных систем ПВО для защиты воздушного пространства Украины. — РБК) возможно», — пояснил он.

Отражать российские атаки с помощью западных систем ПВО, расположенных в Румынии и Польше, предлагали также эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге и бывший помощник генерального секретаря НАТО генерал-лейтенант Хорст-Хайнрих Браус. По мнению Ланге, это позволило бы создать на украинской границе безопасную зону шириной до 70 км, а также разгрузить украинскую ПВО на других участках фронта.

В мае глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявил, что Украина вправе наносить удары по территории России британским оружием. В Кремле слова министра назвали «прямой эскалацией напряженности вокруг украинского конфликта, который потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности». МИД в ответ вызвал посла Найджела Кейси, которого предупредили, что «ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами».

Минобороны России объявило, что Генштаб начал подготовку к военным учениям «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Их начнут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц», заявило ведомство.