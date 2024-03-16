Минобороны заявило об уничтожении трех Patriot и ударе по «Кракену»

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил штаб Объединенной группировки войск, где ему доложили об обстановке в зоне военных действий. Начальник штаба сообщил о потерях Украины и уничтожении поставленной Киеву техники

Российские военные за неделю уничтожили три американских комплекса Patriot, принадлежащих Украине, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, сообщил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким. Штаб посетил глава Минобороны Сергей Шойгу и заслушал доклады командующих.

Как заявили в ведомстве, российские войска ударили авиационным боеприпасом по пункту дислокации украинского разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен» (сформировано ветеранами полка «Азов», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Потери украинской стороны Минобороны оценило в 300 человек.

На видео с совещания, которое показало ведомство, Ким рассказал, что удар был нанесен объемно-детонирующей авиабомбой (ОДАБ) весом в 1,5 т.

На совещании также присутствовал глава Генштаба Валерий Герасимов. Шойгу, как сообщает Минобороны, заслушал доклады командующих по обстановке в зоне военной операции, действиях украинских военных и задачах российской армии. Особое внимание он обратил на доклады «по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также эффективности ведения контрбатарейной борьбы».

Минобороны ранее уже отчитывалось о нанесении ударов по комплексу Patriot. Так, 23 февраля ракетные войска в результате «группового удара высокоточным оружием» поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину для Patriot, сказали в ведомстве. Министерство также опубликовало кадры, на которых, как сообщили там, запечатлен удар по американскому комплексу. 13 марта ведомство заявило об ударе по ЗРК в Харьковской области,