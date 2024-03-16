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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении трех Patriot и ударе по «Кракену»

Минобороны заявило об уничтожении 300 бойцов «Кракена» при ударе авиабомбы
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил штаб Объединенной группировки войск, где ему доложили об обстановке в зоне военных действий. Начальник штаба сообщил о потерях Украины и уничтожении поставленной Киеву техники

Российские военные за неделю уничтожили три американских комплекса Patriot, принадлежащих Украине, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, сообщил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким. Штаб посетил глава Минобороны Сергей Шойгу и заслушал доклады командующих.

Как заявили в ведомстве, российские войска ударили авиационным боеприпасом по пункту дислокации украинского разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен» (сформировано ветеранами полка «Азов», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Потери украинской стороны Минобороны оценило в 300 человек.

На видео с совещания, которое показало ведомство, Ким рассказал, что удар был нанесен объемно-детонирующей авиабомбой (ОДАБ) весом в 1,5 т.

Минобороны сообщило о поражении Patriot в Харьковской области
Политика
Зенитный ракетный комплекс &laquo;Patriot&raquo;

На совещании также присутствовал глава Генштаба Валерий Герасимов. Шойгу, как сообщает Минобороны, заслушал доклады командующих по обстановке в зоне военной операции, действиях украинских военных и задачах российской армии. Особое внимание он обратил на доклады «по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также эффективности ведения контрбатарейной борьбы».

Минобороны ранее уже отчитывалось о нанесении ударов по комплексу Patriot. Так, 23 февраля ракетные войска в результате «группового удара высокоточным оружием» поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину для Patriot, сказали в ведомстве. Министерство также опубликовало кадры, на которых, как сообщили там, запечатлен удар по американскому комплексу. 13 марта ведомство заявило об ударе по ЗРК в Харьковской области,

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Минобороны Сергей Шойгу Валерий Герасимов ЗРК Patriot
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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