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Общество ,  
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Главу автоколонны попросили арестовать после падения автобуса в Мойку

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Следователи попросили арестовать начальника автоколонны ООО «Такси» в Петербурге после падения автобуса в реку Мойка. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Начальнику автоколонны предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель более двух лиц). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы. Имя обвиняемого в СК не назвали.

Днем 10 мая рейсовый автобус при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост пробил ограждение и упал в Мойку. Спасатели вытащили девять человек из салона. Семь пассажиров погибли. Среди них — заслуженный архитектор России Юрий Земцов, профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова («Военмех») Алексей Храмов и преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Тамара Горчакова.

Появились кадры из салона утонувшего в Петербурге автобуса перед падением
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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

На следующий день в компании-перевозчике, ООО «Такси», провели обыски. Находившегося за рулем Рахматшоха Курбонова арестовали. Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК (нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

На суде Курбонов признал свою вину. При этом он сообщил, что тормозная система автобуса была неисправной. Один из адвокатов подсудимого уточнил, что в деле пока нет экспертизы об исправности или неисправности транспортного средства.

Теги
Следственный комитет арест Автобус Санкт-Петербург ДТП ДТП с автобусом автоколонна
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