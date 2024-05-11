В результате падения автобуса в Мойку погибла преподавательница СПбГУ

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Преподавательница Санкт-Петербургского госуниверситета погибла в результате падения автобуса в реку Мойку 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

«Тамара Александровна Горчакова была филологом-русистом. <...> Находясь уже на пенсии, продолжала сотрудничать с университетом», — говорится в сообщении.

Горчакова работала преподавательницей дополнительной образовательной программы «Русский язык как иностранный. Основной курс» и готовила иностранных абитуриентов к поступлению в российские вузы.

10 мая в центре Петербурга автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Водитель не справился с управлением, повернул на Поцелуев мост и протаранил автомобиль, а затем вылетел с моста в реку.

В салоне находились около 20 человек, семь пассажиров погибли. Следственный комитет завел дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция также завела дело по ч. 5 ст. 264 — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водителя задержали, он проходит по делу подозреваемым.