Беглов выразил соболезнования в связи со смертью архитектора Земцова

Юрий Земцов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного архитектора России Юрий Земцова, передает пресс-служба городского правительства.

Накануне, 11 мая, Санкт-Петербургская академия художеств имени Репина сообщила о смерти профессора кафедры архитектуры Земцова. Ему было 85 лет.

«Санкт-Петербург понес большую утрату. Ушел из жизни Юрий Исаевич Земцов — архитектор, чьи работы стали символом современного Санкт-Петербурга», — говорится в публикации.

Беглов отметил, что Земцов работал над многими знаковыми для Санкт-Петербурга проектами, в частности, Новой сценой Александрийского театра. Это одна из последних работ архитектора — тогда он принял решение отреставрировать исторические фасады и сделать их частью зрительного зала. Глава региона добавил, что Земцов создал первую в городе личную архитектурную мастерскую. С 1994 года она известна как архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры».

Губернатор назвал мнение архитектора, который также входил в Градостроительный совет при правительстве, важным для принятия решений об изменении облика северной столицы. «С нами останется его наследие», — заключил глава региона.