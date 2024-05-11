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Спасатель рассказал, как доставали людей из Мойки после падения автобуса

Спасатель Авдеев назвал решающими первые минуты после падения автобуса в Мойку
Первыми из упавшего в Мойку автобуса выбрались водитель и один из пассажиров, рассказал судоводитель Филипп Авдеев. По данным МЧС, из воды удалось достать девять человек, семеро из них погибли
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

Первые семь минут после падения автобуса в реку Мойку стали решающими для людей, сначала оттуда выбрались водитель и один из пассажиров, рассказал «Фонтанке» судоводитель служебного катера группы быстрого реагирования подразделения транспортной безопасности ООО «Безопасность судоходства» Филипп Авдеев.

Спасатель рассказал, как доставали людей из Мойки после падения автобуса
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Он стал свидетелем происшествия и добрался до места аварии на катере. «К тому моменту там уже были двое спасателей — без лодки», — рассказал Авдеев. По его словам, первыми из воды выбрались водитель автобуса и один из пассажиров, всех остальных достали водолазы — они находились без сознания. Пострадавших разместили на катерах, где начали проводить реанимационные мероприятия. Помощь оказывали и члены экипажей экскурсионных теплоходов, сказал он.

«Я видел его [водителя], только когда я туда бежал, он там сидел, пытался люк открыть, хотя нет, по-моему, он просто сидел», — сказал спасатель. По его словам, одновременно из воды доставали людей, которые первыми пришли на помощь пассажирам утонувшего автобуса.

МЧС уточнило данные о погибших при падении автобуса в реку в Петербурге
Общество
Фото:Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Ранее МЧС сообщило, что из автобуса удалось достать девять человек, семеро из них погибли. Выжили водитель Рахматшох Курбонов и один из пассажиров, последний находится в реанимации в тяжелом состоянии. Водителя допросили, он в больнице в состоянии средней степени тяжести под охраной полицейского конвоя.

Возбуждено уголовное дела по двум статьям — по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Санкт-Петербург Мойка Автобус
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