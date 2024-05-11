Спасатель рассказал, как доставали людей из Мойки после падения автобуса
Первые семь минут после падения автобуса в реку Мойку стали решающими для людей, сначала оттуда выбрались водитель и один из пассажиров, рассказал «Фонтанке» судоводитель служебного катера группы быстрого реагирования подразделения транспортной безопасности ООО «Безопасность судоходства» Филипп Авдеев.
Он стал свидетелем происшествия и добрался до места аварии на катере. «К тому моменту там уже были двое спасателей — без лодки», — рассказал Авдеев. По его словам, первыми из воды выбрались водитель автобуса и один из пассажиров, всех остальных достали водолазы — они находились без сознания. Пострадавших разместили на катерах, где начали проводить реанимационные мероприятия. Помощь оказывали и члены экипажей экскурсионных теплоходов, сказал он.
«Я видел его [водителя], только когда я туда бежал, он там сидел, пытался люк открыть, хотя нет, по-моему, он просто сидел», — сказал спасатель. По его словам, одновременно из воды доставали людей, которые первыми пришли на помощь пассажирам утонувшего автобуса.
сообщило, что из автобуса удалось достать девять человек, семеро из них погибли. Выжили водитель Рахматшох Курбонов и один из пассажиров, последний находится в реанимации в тяжелом состоянии. Водителя допросили, он в больнице в состоянии средней степени тяжести под охраной полицейского конвоя.
Возбуждено уголовное дела по двум статьям — по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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