Водитель упавшего в Мойку автобуса признал вину

Рахматшох Курбонов (Фото: SPbGS / Telegram)

Водитель Рахматшох Курбонов, чей автобус.упал в Мойку в Санкт-Петербурге, признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Из протокола [допроса] следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе», — сказали там.

В пресс-службе судов также передали, что защита подсудимого просит для Курбонова домашний арест или запрет определенный действий. Один из адвокатов заявил, что пока в деле пока нет экспертизы об исправности или неисправности транспортного средства.

Рейсовый автобус упал в Мойку днем 10 мая. По информации городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. МЧС сообщало, что спасатели вытащили девять человек из автобуса. Семь пассажиров автобуса погибли.

В тот же день водителя задержали. 11 мая ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Следователи также завели дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по статье составляет пять лет лишения свободы.

РБК Петербург сообщал со ссылкой на источник в транспортном блоке Смольного, что Комитет по транспорту Петербурга и СПб ГКУ «Организатор перевозок» проведут проверку деятельности перевозчика «Такси». Автобус, который упал в Мойку, принадлежит компании. Представитель перевозчика Роман Юренев говорил, что водитель перед началом работы прошел необходимое медицинское освидетельствование.