Профессор «Военмеха» погиб при падении автобуса в Мойку в Петербурге

При падении автобуса в Мойку погиб профессор «Военмеха»

Профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова («Военмех») Алексей Храмов погиб в Санкт-Петербурге в результате падения автобуса в реку Мойка, сообщила пресс-служба вуза во «ВКонтакте».

«Доктор медицинских наук, профессор Алексей Владимирович Храмов оказался одним из погибших в результате смертельного ДТП», — говорится в сообщении.

На сайте университета отмечается, что Храмов преподавал семь дисциплин, в том числе «Анатомию и физиологию центральной нервной системы», «Защиту в чрезвычайных ситуациях», «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности».

ДТП с пассажирским автобусом произошло в центре Петербурга 10 мая. Водитель не справился с управлением, повернул на Поцелуев мост и протаранил автомобиль, а затем вылетел с моста в реку Мойка.

В салоне находились около 20 человек. Спасатели достали из автобуса девять человек, семеро из них погибли. Выжили водитель и один из пассажиров.

Было заведено два уголовных дела. Первое — по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Второе — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств — ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса.

Были задержаны водитель и начальник автоколонны компании «Такси», чей автобус упал в реку.