Появились кадры из салона утонувшего в Петербурге автобуса перед падением

Автобус упал в Мойку с Поцелуева моста, водитель не справился с управлением. Погибли семь человек

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Появились новые кадры с автобусом, утонувшем накануне, 10 мая, в реке Мойке в Санкт-Петербурге, их опубликовала «Фонтанка». Издание разместило запись с камеры внутри автобуса, на которой показаны последние секунды до его падения в реку.

Авария произошла в районе дома № 69 по Большой Морской улице в районе Поцелуева моста. Автобус ехал вдоль набережной реки, водитель не справился с управлением, повернул на мост и протаранил автомобиль, а затем вылетел с моста в реку. В салоне во время аварии находилось около 20 человек, семь из них погибли, сообщали в Следственном комитете.

Водителя автобуса задержали, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет) и по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; до десяти лет лишения свободы).

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга начал комплексную проверку компании-перевозчика «Такси», владеющей упавшим в Мойку автобусом. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что с января 2022 года компанию привлекали к административной ответственности 23 раза, сумма штрафов по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий) составила 3,6 млн руб.

В «Такси» сообщали, что водитель на момент аварии работал пятый час, перед сменой он прошел медицинское освидетельствование, а автобус проверили 7 мая, он был полностью исправен.